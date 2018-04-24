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AK Parti Sözcüsü Ünal: "(CHP Grup Başkanvekili Özel) Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz, iktidar sorumluluğumuz olduğu için, aman Meclis çalışsın, istikrar bozulmasın, başka ülkelerin büyükelçilerinin önünde Meclisin mehabe

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 16:30 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ünal: "(CHP Grup Başkanvekili Özel) Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz, iktidar sorumluluğumuz olduğu için, aman Meclis çalışsın, istikrar bozulmasın, başka ülkelerin büyükelçilerinin önünde Meclisin mehabetine zarar gelmesin diye susuyorsak, bunu birileri bir zaaf ya da zayıflık zannetmesin. Böyle bir terbiyesizlik, edepsizlik, böyle bir hadsizlik olamaz."

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