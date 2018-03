AK Parti Sözcüsü Ünal: “CHP’nin derdi seçim güvenliği değil”

“CHP’nin derdi seçim güvenliği değil”

CHP’nin oluşturduğu sandık güvenliği komisyonu konusunda siyasi partilerle görüşmesine ilişkin soruya Ünal, “Biz siyasetteki iyi niyetli her çalışmanın yanındayız ve destekleriz. CHP’nin hemen 2011’den, Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasını müteakip 2011 seçimlerinin akabinde ilk krizleri yemin krizi ve Meclisin meşruiyeti tartışmasıydı. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ilk günden itibaren bütün kurumların güvenilirliği, bütün kurumların millet nezdindeki itibarına dönük saldırılarıyla siyasete başladı. Bugün geldikleri noktada maalesef Türkiye’nin en güçlü olduğu seçim sistemi ve seçim güvenliği konusunda oluşturmak istedikleri, hem 16 Nisan referandumu ile oluşturmak istedikleri hem de bugün sistematik bir propaganda ile oluşturmak istedikleri şey bir meşruiyet tartışması. Biz seçim güvenliği konusunda her türlü çalışmaya açığız ve her türlü önlemi alıyoruz” yanıtını verdi.

Seçim güvenliği, sandıkların güvenliği konusunda en hassas olan partinin AK Parti olduğunu kaydeden Ünal, “İyi niyetli her türlü girişime, öneriye, çalışmaya açığız. Bu konudaki ilgili düzenleme şuanda Anayasa Komisyonunda görüşülüyor. CHP’nin eksik gördüğü bir şey varsa Anayasa Komisyonunda, Genel Kurulda bu konudaki görüşlerini bizimle paylaşır. CHP’nin derdi seçim güvenliği değil, bu konuda bir meşruiyet krizi oluşturmak, kafa karıştırmak. 8 defa kaybettikleri seçimi 9. defa kaybedeceklerini bildikleri için bugünden buna bir bahane hazırlamak gibi bir gayret görülüyor” ifadelerini kullandı.