AK Parti Sözcüsü Ünal: CHP'yi bu tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "CHP, Zeytin Dalı Harekatı'na, TSK'ya dönük herhangi bir şey söyleyemediği için sahada bizimle birlikte canını ortaya koyan ÖSO'yu itibarsızlaştırmak onu terörle DEAŞ ile ilişkilendirmek için yine algı operasyonuna başlamış gözüyor. DEAŞ'ın müttefiki PYD'dir. CHP ısrarla Türkiye'yi ve Türkiye'nin sahadaki müttefiklerini DEAŞ, IŞİD ile aynı çerçevede göstermeye uluslararası alana dönük bir dil kullanmaya devam ediyor. CHP'yi bu tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"SINIR GÜVENLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN TÜRKİYE, ÖZGÜR SURİYE ORDUSU İLE BİRLİKTE HAREKÂTI BAŞLATTI"

Afrin konusunda ABD-Türkiye arasındaki açıklamalara ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Türkiye'ye dönük ciddi anlamda saldırılar gerçekleşti. Bu saldırıları engellemek, sınır güvenliğini gerçekleştirmek için Türkiye, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte harekâtı başlattı" dedi.