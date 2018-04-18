AK Parti Sözcüsü Ünal: “Danışıklı dövüş söz konusu değil”

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün grup toplantısında yapmış olduğu açıklama MHP’nin bir teklifi gibi görülmeli. Ne bizim siyasetimiz, ne de MHP’nin siyaseti karşılıklı olarak bu şekilde danışıklı dövüşü ya da danışıklı bir eylem biçimini gerekli kılan bir siyaset değildir” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ünal, Katıldığı bir televizyon programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına ilişkin, “Bugün saat 13.00’te Cumhurbaşkanımız ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme daha önceden belirlenmiş bir görüşmeydi. Dün ki bir gelişme değil. Dün, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Devlet Bahçeli arasında TBMM’de görüşme vardı. Bahçeli’nin dün yapmış olduğu açıklama MHP’nin bir teklifi gibi görülmeli. Ne bizim siyasetimiz, ne de MHP’nin siyaseti karşılıklı olarak bu şekilde danışıklı dövüşü ya da danışıklı bir eylem biçimini gerekli kılan bir siyaset değil. Bugüne kadar yapmak istediğimiz her şeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu önünde toplumla paylaştık. Dün grup toplantısında Devlet Bahçeli 26 Ağustos derken, grup toplantısında Genel Başkanımız da Kasım 2019 vurgusu yaptı. Burada her siyasi parti kendi görüşlerini paylaşır. Dün de bizim yaptığımız açıklamalarda, MHP’nin erken seçim teklifi mahiyetinde açıklaması olmuştu. Bu da bizim ilgili kurumlarımızca değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda bu bir gereklilik olarak görülür veya görülmez ama bizim 16 yıldan beri AK Parti olarak her zaman ısrarla uyguladığımız şey seçimlerin kendi tarihinde yapılması konusunda çok dikkatli davrandık. Bugün, Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli arasında yapılacak görüşmenin sonucunu görmemiz gerekir. Onun öncesinde bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Her iki lider bu konuda değerlendirmelerini yaptıktan sonra tekrardan kendi parti kurullarınca bunları değerlendireceklerdir” açıklamasını yaptı.
AK Parti'den erken seçim açıklaması
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