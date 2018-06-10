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AK Parti Sözcüsü Ünal Elbistanlılarla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 02:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Elbistan ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı üyeleriyle iftar yaptı, gençlerle çay sohbetinde bir araya geldi ve sahur programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Elbistan ilçe teşkilatı üyeleriyle iftar yaptı, gençlerle çay sohbetinde bir araya geldi ve sahur programına katıldı.

Ünal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Elbistan'da, partisinin ilçe teşkilatınca bir tesiste düzenlenen iftar programına katıldı.

AK Parti iktidarı döneminde yapılan icraatların anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kısa film izletildi.

Ünal, konuşmasında teşkilat üyelerinin aileleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, 24 Haziran'a kadar iyi çalışılması gerektiğini kaydetti.

Programın ardından partisinin gençlik kolları üyeleriyle çay sohbetine de katılan Ünal, gençlerin sorularını cevaplandırdı.

Daha sonra bir tesiste sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileriyle sahur programında bir araya gelen Ünal, seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu, ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

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