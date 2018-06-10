AK Parti Sözcüsü Ünal Elbistanlılarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Elbistan ilçe teşkilatı üyeleriyle iftar yaptı, gençlerle çay sohbetinde bir araya geldi ve sahur programına katıldı.
Ünal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Elbistan'da, partisinin ilçe teşkilatınca bir tesiste düzenlenen iftar programına katıldı.
AK Parti iktidarı döneminde yapılan icraatların anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kısa film izletildi.
Ünal, konuşmasında teşkilat üyelerinin aileleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, 24 Haziran'a kadar iyi çalışılması gerektiğini kaydetti.
Programın ardından partisinin gençlik kolları üyeleriyle çay sohbetine de katılan Ünal, gençlerin sorularını cevaplandırdı.
Daha sonra bir tesiste sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileriyle sahur programında bir araya gelen Ünal, seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu, ilçeye yapılan yatırımları anlattı.
Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor
Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!
Güneş Sistemi'nin en yakınındaki 2 yıldızın çevrelerine ölümcül radyasyon yaymadığı tespit edildi!
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum