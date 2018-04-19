AK Parti Sözcüsü Ünal: “En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyor” (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının alınmasından sonra milletvekilleri ile parti genel merkezinde bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlediği basın toplantısında milletvekilleriyle gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ünal, erken seçimi kaçınılmaz kılanın ne olduğu ve İYİ Parti’nin seçime girip girmeyeceği tartışmalarıyla ilgili soru üzerine, “Ben de, Hükümet Sözcümüz de, partimizin diğer yetkilileri de erken seçim konusunda sarf ettiğimiz ifadelerin son derece samimi, açık ve o günkü partimizin siyasi pozisyonu itibariyle ifade ettiğimiz görüşlerdir bunlar. Şöyle bir şey yok, ana muhalefetin ifade ettiği gibi ‘bir erken seçim fikri vardı da biz erken seçim yokmuş gibi davranıyorduk’, böyle bir durum söz konusu değil. Biz iktidar partisi olarak her zaman seçimlerin vaktinde olması gerektiği konusundaki pozisyonumuzu ifade ettik. Salı günkü grup toplantısında da Genel Başkanımız Kasım 2019 diye bunun altını çizdi. Ama bu Devlet Bahçeli’nin açıklaması ve erken seçim teklifinin hemen akabindeydi. Ama ondan sonraki süreçte grup toplantısının hemen akabinde Cumhurbaşkanımız gerekli istişarelerini yaptı. Daha sonra Bakanlar Kurulunda istişare edildi. Ertesi gün Devlet Bahçeli ile konu görüşüldü. MYK ile tekrar Cumhurbaşkanımız bir araya geldi. Nihayetinde bu yeni duruma karşı AK Parti istişarelerini yaptı, en doğru pozisyonu aldı. Burada daha önce şöyle demiştiniz, şimdi böyle demiştiniz gibi bazı ifadeler kullanıyor ana muhalefet sözcüleri. Eğer siz siyasette kendinizi eski pozisyonunuza mahkum ederseniz zaten siyaset yapamazsınız. Siyaset doğru pozisyon almaktır, hızlı, esnek davranmaktır. Siyaset aldığınız pozisyonun ülke çıkarlarına da fayda sağlanmasını bilerek pozisyon almaktır. Bugün sürekli erken seçim çağrısı yapan, hodri meydan diyen CHP’nin şu anda içine düştüğü durumu da görüyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Birileri kendi eksikliklerini, hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın”

Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmiş bir gelenekten geliyoruz. Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran’da sandıkta seçmenin karşına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi eksikliklerini, hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın. AK Parti 16 yıldan beri Türkiye’de demokrasinin temel insan hak ve özgürlüklerinin garantisi olmuştur.” “Kongrelerimizle ilgili şu anda alınmış bir karar henüz daha söz konusu değil”

AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi’nin ne zaman yapılacağı sorusu üzerine Ünal, “Bizim Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı kongrelerimizi buna göre planlardık. Henüz daha gençlik kolları, kadın kolları kongrelerimiz gerçekleşmedi. 28 Nisan’da İzmir kongremizi, 6 Mayıs’ta İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu konu MKYK’nın, MYK’nın gündeminde hızla görüşülüp kararlaştırılacak. Kongrelerimizle ilgili şu anda alınmış bir karar henüz daha söz konusu değil. Şimdi öncelikli olarak bu sürecin gereklerini yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Uyum konusunda cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik aday belirleme sürecinin, pusulanın nasıl şekilleneceği gibi konuların Meclise geleceği hatırlatılarak, buna seçimin erkene alınmasıyla yenilerinin eklenip eklenmeyeceği sorusuna Ünal, “Uyum komisyonunda bu konu konuşuluyor. Öncelikli olarak şu an acil ihtiyaç olan konu nedir? Şu anda özellikle cumhurbaşkanı adaylarının nasıl belirleneceğine dair aslında anayasada hüküm var. Ama 100 bin kişinin aday göstermesi durumunda bu aday gösterme sürecinin yasal zemini düzenlemesi nasıl olacak gibi bazı birkaç husus var. Onlarla ilgili hemen bugün çalışılıyor. Bununla ilgili hızla bir düzenlemeye gidilecek” yanıtını verdi.

“Biz yerinden, yerel, internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz”

AK Parti’nin seçime hazırlık süreciyle ilgili soru üzerine Ünal, “AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. AK Parti’nin siyasal iletişim açısından yaptığı en muhteşem işlerden bir tanesi yürüttüğü siyasal kampanyalardır. Biz bugüne kadar 2002’den bugüne hem genel seçimler, hem referandumlar, hem yerel seçimler, bunların kampanyaları bu konuda çok ciddi bir hafızamız, güçlü reflekslerimiz ve donanımlarımız var. Hazırlıklıyız. Biz 7-24 iletişim içerisinde olduğumuz için halkımızla müziklerimiz de büyük oranda hazır. Her seçimde olduğu gibi güçlü bir sloganımız, görsellerimiz, müziklerimiz, filmlerimiz, iyi bir medya planlaması, açık hava planlaması, bunların hepsi zaten AK Parti’nin hızlı şekilde yaptığı süreçler. Bu seçimin bizim açımızdan diğer seçimlerden bir farkı olacak. Biz yerinden, yerel, internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz. Genel Başkanımızdan mahalle başkanımıza kadar 1 saat içerisinde aynı dilin, söylemin, yorumun, bilginin paylaşıldığı internet ve sosyal iletişim ağlarının güçlü kullanıldığı bir kampanyamız olacağını daha önce açıklamıştık. AK Parti’nin 11 milyon üyesi var. 11 milyon üyemizin aynı şekilde bir aktif siyaset platformunda, dijital bir platformda birbirleriyle haberleşmesi bunların hepsi hazırlanmış durumda” açıklamasında bulundu.

Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hiçbir işi olmayan, AK Parti’ye saldırmaktan, Cumhurbaşkanımıza, ailesine her gün hakaret etmekten ve parmaklarını sallayarak tehdit etmekten, yalancı pehlivan gibi sürekli hodri meydan demekten başka bir işi olmayan ana muhalefet partisinin bugün içine düştüğü durum, yani daha cumhurbaşkanı adaylarını belirleyecekler. Bugün sözcüleri CHP içerisindeki en güçlü adayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. La Fontaine hikayelerindeki tuhaf hikaye kahramanları gibiler. Biz her zaman her şeye hazır bir şekilde AK Parti olarak yolumuzda yürüdük. Biz hiçbir zaman iktidarda olmanın ne konforuna ne de rehavetine kapılmadık. Biz diri bir bilinç, uyanık bir akıl ve sanki yarın seçim olacakmış gibi teşkilatlarımızla hareket ettik. Bugüne kadar Türkiye’ye kurulan tuzakların bozulmasında da bu diri bilincin, uyanık aklın, rehavete kapılmamanın etkisi olmuştur.”

“En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyor”

Seçim anketlerindeki gidişatın nasıl olduğu sorusuna Ünal, “En son yapılan anketi paylaştık. En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyor” yanıtını verdi.

Seçim mitinglerinin sayısıyla ilgili soru üzerine Ünal, kongreler dolayısıyla mitingleri yeni bitirdiklerini anlatarak, “Bundan sonraki muhtemelen Mayıs ayının 15’i gibi başlar gözüküyor kampanya süreci. Mitinglerimiz olacak. büyük mitinglerimiz olacak Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanın katıldığı. Bunlarla ilgili planlamayı ilk MYK toplantımızda gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. 24 Haziran tarihi neye göre belirlendi?

“24 Haziran tarihi neye göre belirlendi?” sorusu üzerine Ünal, “seçim tarihi belirlenirken öncelikli olarak seçim sürecinin kampanyaların siyasal iletişimin halkla ilişkilerin birçok faktörün karşılıklı olarak değerlendirmesi analiz edilmesi şartların uygunluğu bütün bunlar değerlendirildiğinde bizim önümüze en doğru tarih olarak 24 Haziran çıkıyordu. Ramazan Bayramı sonrası. Çünkü biraz daha geç kalındığında temmuz ayı ve temmuzun sıcağında, yazın sıcağında, geçmişte bir kez 22 Temmuz’da 2007’de bir seçim gerçekleştirildi ama o ortamda seçime gitmenin pek de makul olmadığı, insanların tatil planlarını yaptığı bir tarihte bunu ne ana muhalefet partisi, ne diğer siyasi partiler ne de iktidar partisi siyasi kampanyaların gereği olarak zaten uygun değil. Yaptığımız değerlendirmelerde 24 Haziran tarihinin en uygun tarih olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımız da Devlet Bey’le yaptığı görüşmede birkaç tarih üzerinden istişare edildi. Devlet Bey’le yapılan görüşmede 24 Haziran tarihi üzerinde mutabakat sağlandı” açıklamasında bulundu.

“Milli Mutabakat Komisyonu ne zaman mesaiye başlayacak?” sorusu üzerine Ünal, “İlk toplantı bizim bugün yaptığımız komisyon toplantısından çıkacak olan düzenleme Milli Mutabakat Komisyonuna gelecek. Bugün burada Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantıda da bir hemen düzenleme üzerinde karar verip, Milli Mutabakat Komisyonuna bunu havale edeceğiz. Orada görüşüldükten sonra da hemen hızla TBMM’ye havale edilmesi gerçekleşecek” diye konuştu.