AK Parti Sözcüsü Ünal: “En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyor” (2)

“Biz yerinden, yerel, internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz”

AK Parti’nin seçime hazırlık süreciyle ilgili soru üzerine Ünal, “AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. AK Parti’nin siyasal iletişim açısından yaptığı en muhteşem işlerden bir tanesi yürüttüğü siyasal kampanyalardır. Biz bugüne kadar 2002’den bugüne hem genel seçimler, hem referandumlar, hem yerel seçimler, bunların kampanyaları bu konuda çok ciddi bir hafızamız, güçlü reflekslerimiz ve donanımlarımız var. Hazırlıklıyız. Biz 7-24 iletişim içerisinde olduğumuz için halkımızla müziklerimiz de büyük oranda hazır. Her seçimde olduğu gibi güçlü bir sloganımız, görsellerimiz, müziklerimiz, filmlerimiz, iyi bir medya planlaması, açık hava planlaması, bunların hepsi zaten AK Parti’nin hızlı şekilde yaptığı süreçler. Bu seçimin bizim açımızdan diğer seçimlerden bir farkı olacak. Biz yerinden, yerel, internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz. Genel Başkanımızdan mahalle başkanımıza kadar 1 saat içerisinde aynı dilin, söylemin, yorumun, bilginin paylaşıldığı internet ve sosyal iletişim ağlarının güçlü kullanıldığı bir kampanyamız olacağını daha önce açıklamıştık. AK Parti’nin 11 milyon üyesi var. 11 milyon üyemizin aynı şekilde bir aktif siyaset platformunda, dijital bir platformda birbirleriyle haberleşmesi bunların hepsi hazırlanmış durumda” açıklamasında bulundu.

Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hiçbir işi olmayan, AK Parti’ye saldırmaktan, Cumhurbaşkanımıza, ailesine her gün hakaret etmekten ve parmaklarını sallayarak tehdit etmekten, yalancı pehlivan gibi sürekli hodri meydan demekten başka bir işi olmayan ana muhalefet partisinin bugün içine düştüğü durum, yani daha cumhurbaşkanı adaylarını belirleyecekler. Bugün sözcüleri CHP içerisindeki en güçlü adayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. La Fontaine hikayelerindeki tuhaf hikaye kahramanları gibiler. Biz her zaman her şeye hazır bir şekilde AK Parti olarak yolumuzda yürüdük. Biz hiçbir zaman iktidarda olmanın ne konforuna ne de rehavetine kapılmadık. Biz diri bir bilinç, uyanık bir akıl ve sanki yarın seçim olacakmış gibi teşkilatlarımızla hareket ettik. Bugüne kadar Türkiye’ye kurulan tuzakların bozulmasında da bu diri bilincin, uyanık aklın, rehavete kapılmamanın etkisi olmuştur.”