AK Parti Sözcüsü Ünal: Gündemimizde erken seçim söz konusu değil

Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yerel seçimin erkene alınacağı iddialarına ilişkin, "Türkiye'nin önünde çok ciddi gündemler var. Türkiye'nin önüne tekrar erken seçim tartışması getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim de gündemimizde erken seçim söz konusu değil" dedi.

AK Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile Kahramanmaraş milletvekilleri Meclis'te kayıt yaptırdı. Ünal, kayıt sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarıyla ilgili Ünal, "Leyla evladımızın yaşadığı dram ile birlikte çok büyük acı yaşadık. Siyasilere büyük sorumluluk düşüyor. Avrupa'da her dakikada Amerika'da ise her 40 saniyede bir çocuk kayboluyor. Bunların birçoğu mülteci çocuklar. Çocuklarımız her şeyimiz. İstismar ile ilgili Meclis’e büyük sorumluluk düşüyor. İdam, hadım gibi cezai tedbir olarak konuşulan önlemler var. Onun öncesinde toplumda ailede alınması gereken yeni düzenlemeler var. Birinci öncelik olacak. Gerekli tedbirler alınacak. Sadece ceza değil özellikle toplumun değerler sistemi ile de yakından ilgili. Biz hem çocuk istismarı hem kadına dönük şiddet taciz hem de hayvanlara dönük saldırı ve tabi üçüncü konu da çevre. Çevreyle ilgili yapılması gereken düzenlemeler. Bunlarla ilgili öncelik olarak AK Parti grubu olarak Meclis'te tavrımızı koyduk" diye konuştu.