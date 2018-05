AK Parti Sözcüsü Ünal: İktidar olma iddiası yok demektir

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek, "Eğer bir siyasi parti yeni sistemde kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı göstermiyorsa iktidar olma iddiası yok demektir. Eğer bir genel başkan, kendisine rakip olarak çıkan birisini cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyorsa bu da ondan kurtulmak istediği anlamına gelmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü akşama kadar 7 bin 340 adayın mülakatını bitireceklerini belirten Ünal, "14 komisyon, milletvekili adaylarının mülakatını yapıyor. Cumartesi günü adayların mülakatını bitireceğiz. Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız. Seçim beyannamesi ise 25 Mayıs'ta açıklanacak. Türkiye'ye dönük en büyük vaadiniz nedir diye sorarsanız, Türkiye'yi şaha kaldıracak idari sisteme ihtiyacımız vardı. Bütün alanlarda bu yeni idari sistem nasıl olacak seçim beyannamemiz bunu da anlatacak" dedi.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşmesine değinen Ünal, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce dün Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Görüşme son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Ayrıca bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber BBP'yi ziyaret ettik, bir nezaket ziyaretiydi" dedi.

'EN ÇİRKİN PAZARLIK, MİLLETİN İRADESİ ÜZERİNDEN YAPILANDIR'

Ardından İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li milletvekilin geri dönmesine değinen Ünal, şunları söyledi:

"Bizim CHP'nin milletvekilleri evlerine döndüler. Giderken ağlayan milletvekilleri bugün büyük bir mutlulukla döndüler. Bir siyasetçi olarak bir taraftan bu meseleye üzüleyim mi komik hale gelmesi nedeniyle güleyim mi? Açıkçası karar veremedim. Bu durum muhalefetin içine düştüğü pespayeliği göstermesi, siyasetsizliği göstermesi açısından şayanı dikkat bir durum. Siyasi tarihimizde nasıl isimlendirilir bilmiyorum zaman içinde göreceğiz ama her halukarda millet iradesinin pazarlık malzemesi yapılmaması gerektiğini anlamaları gerekiyor. Biz bu olayı Güneş Motel'e benzettiğimizde çok tepki gösterdiler. Ama pazarlık her zaman parayla olmaz, Güneş Motel'de olduğu gibi. Pazarlık başka şekillerde de olur. Ama en çirkin pazarlık parayla yapılan pazarlık değildir. En çirkin pazarlık milletin iradesi üzerinden kişisel hesaplar doğrultusunda yapılan pazarlıktır."

'İKTİDAR OLMA İDDİASI YOK DEMEKTİR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ünal, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Bizim derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil" sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"Muharrem İnce'nin sözü herhalde kendi tabanına dönük bir söylem olarak görmek lazım. Seçimi kazanmışta seçim sonrasını mı düşünüyor? Öncelikle Muharrem İnce kendi partisinde verdiği genel başkanlık mücadelesini kazansın sonra Türkiye'yi konuşuruz. Çünkü cumhurbaşkanlığı, siyasi partilerin genel başkanlarının iktidar olma iddiasıdır. Eğer bir siyasi parti yeni sistemde kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı göstermiyorsa iktidar olma iddiası yok demektir. Eğer bir genel başkan, kendisine rakip olarak çıkan birisini cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyorsa bu da ondan kurtulmak istediği anlamına geliyor demektir."

MUHARREM İNCE'NİN HAKKARİ MİTİNGİ

AK Parti Sözcüsü Ünal, Muharrem İnce'nin Hakkari'de yaptığı mitingde Türk bayrağı olmasıyla ilgili yöneltilen soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Güzel gelişme. Tabii ki bir cumhuriyetin kuruluşunda Halk Fırkası ismiyle var olan bir partinin Hakkari'de PKK'nın siyasi uzantısı niteliğindeki bir partinin adeta miting yapması geçmişte herkesin içini acıtmıştır. Dolasıyısla bugün bu şekilde miting yapıyor olmaları da devletin ne kadar güçlü olduğunu, bölgede teröristlerin bırakın şehri kırsaldan bile temizlendiğini bölgeye gidince görüyorsunuz. Tabiki böyle bir Türkiye'de CHP'nin adayı Türk bayrağı ile mitingini yapmıştır, yapacaktır."

'MUHARREM İNCE'Yİ TEBRİK EDİYORUM'

Ardından FETÖ ve PKK tarafından Avrupa'da Türkiye aleyhine kampanyalar yürütüldüğünü ifade eden Ünal, muhalefeti eleştirerek, şunları söyledi:

"Maalesef içeride de aynı dil ve söylemle konuşan bir muhalefet var. Muhalefete diyoruz ki, lütfen dilini ve söylemini Türkiye düşmanı yapıların dilinden ve söyleminden ayrıştır. Tabi ki AK Parti karşıtı olabilirsin tabi ki AK Parti'nin muhalefeti olabilirsin. Ama dilini Türkiye düşmanı yapılarla aynı hizada kurgulama. Mesela ben dikkat ediyorum. Sayın Muharrem İnce bu konuda son derece hassas ve dikkatli. Bu yüzden de sayın İnce'yi tebrik ediyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun diline baktığımızda aynı şekilde. Yok efendim 'halkın polisi, sarayın polisi, sarayın yargısı, halkın yargısı' Muhalefetin dili her yapıyı ayrıştıran ve nefret dili üzerinden bir söylem olamaz".

