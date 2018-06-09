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AK Parti Sözcüsü Ünal Kahramanmaraş'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Elbistan ilçesinde açılış törenlerine katıldı, ziyaret ve incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim çalışmalarını Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürdürdü.

Ünal, Elbistan ilçesinde partisinin İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı'ndaki seçim bürosu ziyaret etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Elbistan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Ünal, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinin açılışını yaptı.

Ünal, yetkililerden bilgi alarak, açılışı yapılan ünitenin vatandaşlara "hayırlı" olmasını diledi.

Elbistan Diş Hastanesi inşaatında da incelemelerde bulunun Ünal, hastanenin teslim tarihinin öne alınması için firma yetkilileriyle görüştü.

Ünal, daha sonra, Elbistan Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin açılışını gerçekleştirdi ve hastalarca hazırlanan el sanatları ürünleri sergisini gezdi.

Merkezde tedavi gören bir hastanın ebru çalışmasını da izleyen Ünal, başka bir hastanın sazıyla seslendirdiği türküyü dinledi.

- Türkiye'nin en büyük imam-hatip lisesi

Mahir Ünal, inşaatı süren 58 derslikli Elbistan Proje İmam Hatip Lisesi yerleşkesinde incelemelerde bulunarak, yurt ve konferans salonunu gezdi.

Lisenin Türkiye'deki en büyük imam hatip yerleşkelerinden biri olduğunu belirten Ünal, okulu bölgeye kazandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İncelemelerinin ardından MHP Elbistan ilçe seçim bürosunu ziyaret eden Ünal'ı, ilçe başkanı Ali Demir ve partililer karşıladı.

Ünal, partililerle bir süre sohbet ederek, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkati çekti ve iyi çalışılması gerektiğini aktardı.

İnşaatı devam eden Elbistan Adalet Sarayında da incelemelerde bulunan Ünal, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kahramanmaraş MHP seçim

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