AK Parti Sözcüsü Ünal: Münbiç'e de gireceğiz Allah'ın izniyle

"KILIÇDROĞLU'NUN LİSTESİNDEKİ MÜKERRER İMZALARA NEDEN BAKMIYORSUNUZ?"



CHP'nin dün yapılan kongresinde mükerrer imzalar konusuna da dağinen Mahir Ünal, "Dün kongrede iki tane aday yarıştı. Şimdi bunlar demokrasiden, özgürlükten bahsediyorlar ya, parti içi demokrasiden bahsediyorlar ya, adaylardan bir tanesi 167 delegenin imzasıyla adaylığını açıkladı. Şimdi diyorlar ki, efendim mükerrer imza varmış, bu kişi aday olamazmış. Yahu bu mükerrer imza sadece bu adamın mı listesinde var, Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde mükerrer imzalara neden bakmıyorsunuz? İşte tam da anlayış bu kardeşlerim. Kendisiyle ilgili olunca her türlü faşistlik, her türlü baskı, her türlü anti özgürlükçü yaklaşım mübah. Ve ne oldu? En sonunda orada aday olan diğer kişi, isyan etti, 'Siz, bu tavrınızla mı Türkiye'ye özgürlük getireceksiniz? Siz, bu faşist tutumunuzla mı Türkiye'ye özgürlük getireceksiniz?' dedi. Kendi içlerinde bile bunları nasıl olduğu ortada." dedi.

"ERDOĞAN'I YÜZDE 60'LA BAŞKAN SEÇELİM Kİ ZILLAMASINLAR"



CHP'nin siyasi parti olmadığını ileri süren Ünal, şunları söyledi: