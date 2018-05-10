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AK Parti Sözcüsü Ünal, partilerine başvuran 7 bin 340 milletvekili aday adayının mülakatlarını cumartesi günü bitireceklerini belirterek, "Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız, aynı gün seçim beyannamemizi de açıklayacağız. " dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 18:27 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ünal, partilerine başvuran 7 bin 340 milletvekili aday adayının mülakatlarını cumartesi günü bitireceklerini belirterek, "Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız, aynı gün seçim beyannamemizi de açıklayacağız. " dedi.


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