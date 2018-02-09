AK Parti Sözcüsü Ünal: PYD, Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı savaşma şartıyla serbest bıraktı

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Rakka'da PYD/YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini ortaya koymuştuk. Bu konuda yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı, PYD'nin hapishaneden Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktığı bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bölgedeki PYD'nin baskı ve zulmü devam ediyor. PYD terör örügütü tarafından Rakka'dan Afrin'e takviye amacıyla örgüt mensuplarının kaydırıldığı söz konusu faaliyetin Rakka'da yoğun şekilde unsur ihtiyacı ortaya çıkardığı bu çerçevede örgüt tarafından genç kızlara âdeta çocuk yaştaki gençlere dönük askere alma çalışmaları başlatıldığı ayrıca teşvik amacıyla gönüllü olarak örgüte katılanlara ev ve araba gibi vaatlerde bulunduğu da teyit edilmiş bilgiler arasında" dedi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısından sonra düzenlenen basın açıklamasında konuştu.

"SÖZ KONUSU PYD/PKK OLDUĞUNDA AVRUPALI DOSTLARININ NASIL HAREKETE GEÇTİĞİNİ, GÖRÜYORUZ"

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Ünal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sivillere dönük azami dikkat gösteriyor. Fırat Kalkanı Harekatı çok kısa sürebilecekken, 6 ay sürdü. Bunun nedeni bu konudaki azami hassasiyetti. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Bu süreçte hiç kimsenin sivillere dönük hassasiyet açıklamasına şahit oldunuz mu, hayır. Aynı şekilde Zeytin Dalı Harekatı'nda da azami hassasiyet gösterdiği halde söz konusu PYD/PKK olduğunda Avrupalı dostlarının nasıl harekete geçtiğini, karalama propagandasına başladıklarını içeride ve dışarıda görüyoruz" diye konuştu.

"CHP'NİN KENDİ İÇİNDEKİ BU DURUM, SİYASİ AÇIDAN ÇOK SESLİLİK DEĞİL ADETA BİR ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU ..."

Ünal, "CHP, ÖSO tartışmalarına maalesef devam ediyor. CHP'nin içinden bu konuda bir sağduyulu bir ses yükseldi. 'Emperyalist güçler maşa kullanıyor. ÖSO'nun TSK ile beraber harekatta bulunmasının önemli ve faydalı olduğunu açıkladı' Dursun Çiçek. CHP'nin kendi içindeki bu durum, siyasi açıdan çok seslilik değil adeta bir çoklu kişilik bozukluğuna maalesef dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı. "PYD, RAKKA, AFRİN VE DEYRİZ ZOR'DA 400 DEAŞ'LI MİLİTANI SAVAŞMA ŞARTIYLA SERBEST BIRAKTI"

Ünal, "Rakka'da PYD/YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini ortaya koymuştuk. Bu konuda yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı, PYD'nin hapishaneden Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktığı bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bölgedeki PYD'nin baskı ve zulmü devam ediyor" dedi. "GÖNÜLLÜ OLARAK ÖRGÜTE KATILANLARA EV VE ARABA GİBİ VAATLER ..."

Ünal, "PYD terör örügütü tarafından Rakka'dan Afrin'e takviye amacıyla örgüt mensuplarının kaydırıldığı söz konusu faaliyetin Rakka'da yoğun şekilde unsur ihtiyacı ortaya çıkardığı bu çerçevede örgüt tarafından genç kızlara âdeta çocuk yaştaki gençlere dönük askere alma çalışmaları başlatıldığı ayrıca teşvik amacıyla gönüllü olarak örgüte katılanlara ev ve araba gibi vaatlerde bulunduğu da teyit edilmiş bilgiler arasında" dedi.