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AK Parti Sözcüsü Ünal: "Rakka, Afrin ve Deyrizor'da PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla hapisten serbest bıraktığı teyit edildi"

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 17:27 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ünal: "Rakka, Afrin ve Deyrizor'da PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla hapisten serbest bıraktığı teyit edildi"

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