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AK Parti Sözcüsü Ünal soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "AK Parti'de seçmen sadakati yaklaşık yüzde 98" - "Artık yeni bir dünya var. Önümüzdeki 5-10 yıl boyunca yeni bir dünya çıkacak, buna en hazırlıklı parti de AK Parti. Çünkü değişimi ön gören, geleceğe hazırlanan parti AK Parti'dir" - "Türkiye'nin özellikle 3-4 yıldır verdiği çok şiddetli bir terörle mücadele var" - "Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası şöyle çalışıyor, 'Türkiye büyüdü de sizin cebinize giren var mı?' diyor. Bu basit siyasetin dilidir" - "Eğer Muharrem İnce kendini zenci gibi hissediyorsa o ancak CHP'nin zencisi olur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinde seçmen sadakatinin yaklaşık yüzde 98 olduğunu bildirdi.

Ülke TV'deki canlı yayında soruları yanıtlayan Ünal, Kahramanmaraş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman en üst düzeyde destek verdiğini, bunun 24 Haziran'da da devam edeceğini söyledi.

Ünal, seçime sayılı günler kala genel görüntünün sorulması üzerine, "5 Haziran'a kadar kendi rutinimizle devam ettik ve seçime 18 gün kala kampanyalara başladık. İlk hafta, dur ve hatırla dönemindeydik. Zaten seçim çalışmalarını üç frekansa ayırmıştık. İkinci hafta AK Parti'nin 16 yıl boyunca yaptıklarını anlattık. Son haftada gelecek vizyonumuzu paylaşıyoruz. Çünkü dünya hızla değişiyor. Artık yapay zekadan, dijital dönüşümden bahsediyoruz, artık yeni bir dünya var. Önümüzdeki 5-10 yıl boyunca yeni bir dünya çıkacak. Buna en hazırlıklı parti de AK Parti. Çünkü değişimi ön gören, geleceğe hazırlanan parti AK Parti'dir." diye konuştu.

Önceden Türkiye'nin terörle mücadelede dışa bağımlı olduğunu, 2012-2016 yılları arasında da kendi teknolojisini geliştirdiğini ifade eden Ünal, bunun da AK Parti'nin geleceği iyi okuduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Ünal, AK Parti'nin doğum sebebinin yasaklar, yoksulluk, yolsuzluklar olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin özellikle 3-4 yıldır verdiği çok şiddetli bir terörle mücadele var. Terörle mücadele de kamu düzenini, özgürlükleri korumak için vardır, şehirleri hendeklere, patlayıcılara bırakmamak için yapılır. Zaman zaman 15 Temmuz gibi işgal girişimiyle karşı karşıya kalmışsanız, bir anda dini görünümlü yapının gerçek yüzünü gösterdiği bir durumla karşılaştığında Türkiye kaçınılmaz olarak bir anda OHAL durumuna girdi. Biz OHAL'i keyfi durum olarak ilan etmedik. İlan ederken, 'bunu geçmiştekiler gibi vatandaşa yönelik değil, terör örgütleriyle devletin hızlı mücadele edebilmesi için getirdik' dedik."

- "Bu basit siyasetin dilidir"

Ekonominin her zaman siyasette belirleyici unsur olduğunu ancak ekonominin belirleyicisinin de döviz olmadığını vurgulayan Ünal, "Şimdi biz baktığımızda son bir yılda 1,5 milyonun üzerinde istihdam var. 7,4 büyüme var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası şöyle çalışıyor, 'Türkiye büyüdü de sizin cebinize giren var mı?' diyor. Bu basit siyasetin dilidir. Bunlar bu kafayla devam ettikçe ve aziz milletimiz bize onay verdikçe biz daha 15-20 yıl daha yola devam ederiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ünal, siyasette "zenci ve beyaz Türk" tartışmaları yapıldığını hatırlatarak, "Eğer Muharrem İnce kendini zenci gibi hissediyorsa o ancak CHP'nin zencisi olur. Kendisinin verdiği mücadeleyi biliyorum. Muharrem İnce CHP'nin zencisiydi. Kılıçdaroğlu onu cumhurbaşkanı adayı yaparak 9'uncu yenilgisini yükleyeceği bir kişi lazımdı. O da İnce oldu. Muharrem İnce'de zenci hissi varsa bunu kesinlikle Kılıçdaroğlu oluşturuyor." dedi.

Seçime katılımın yüksek olmasını temenni ettiklerine, bunu da demokrasinin gereği olarak arzuladıklarına değinen Ünal, seçime katılım oranlarının artmasıyla beraber AK Parti'nin oy oranının da arttığına geçmiş dönemlerde şahit olduklarını belirterek, bu seçimlerde yüzde 80 oranında seçime katılım olmasını öngördüklerini vurguladı.

- "MHP ile yapılan ittifak Kürt seçmeni rahatsız eder mi?"

Ünal, "MHP ile yapılan ittifak Kürt seçmeni rahatsız eder mi?" şeklindeki soruyu şöyle cevapladı:

"Hayır, burada bir şeyi ayırt etmek lazım. Bizim bölgede Kürtlerle sorunumuz yok, bizim terörle, PKK ile sorunumuz var. Terörün her türlüsüyle, PKK, DEAŞ, FETÖ hepsiyle sorunumuz var. Biz hiçbir şekilde kimlik siyaseti yürütmüyoruz. MHP ile olan ittifakımızın temelini ne oluşturuyor? Bugün Türklerin de Kürtlerin de devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına kastedenlerle mücadele bu ittifakın temelidir. Bizim siyasetimiz belli. Dün Kürtlerle ilişkimiz neyse bugün de odur. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son vermiş, vatandaşın en haklı taleplerini sessiz bir devrimle yerine getirmiş bir hareketiz. Bunu yaparken birileri siyaseti çözüm yeri değil de terörü çözüm yeri olarak görmüş, şehirlerde seçilen belediye başkanları paraları Hakkari, Tunceli'ye yerel hizmet olacağına Kandil'e götürmüş. Biz bunlarla mücadele ettik. Bugün Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Silvan'da, İdil'de terörden zarar görmüş ne kadar vatandaşımız varsa hepsinin evlerini yaptık. Yüzde 90'ı bitti. Bizim derdimiz insanımızın mahallesinde, şehrinde güven içerisinde mutlu şekilde yaşamasıdır."

- Seçmen sadakati

Mahir Ünal, seçmenlerin partiler arasındaki kararsızlıkları ve seçmen sadakatiyle ilgili soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde adaylar arasında Muharrem İnce ile Meral Akşener arasında ciddi bir git geller yaşanıyor. Partiler açısında baktığımızda HDP ile CHP arasında ciddi bir oy geçişkenliği var. AK Parti'de seçmen sadakati yaklaşık yüzde 98. Şu anda bu anlamda bizim partiden bir oy geçişi görünmüyor. Şimdi cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'den Muharrem İnce'ye geçiş olduğunu, HDP'nin barajın altında kalma ihtimaline karşı da parlamento seçimlerinde CHP'den HDP'ye bir geçiş olduğunu görüyoruz."

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