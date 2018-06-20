AK Parti Sözcüsü Ünal soruları yanıtladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 16 yıldır hem seçim kazanıyor hem de rakibinin pozisyonunu belirliyor. Lider, kendi muhatabını kendi belirler." dedi.
HaberTürk televizyonunun canlı yayınında sorularını yanıtlayan Ünal, bu seçimde ana temalarının yeni hükümet modeli olduğunu, çünkü Türkiye'nin çok uzun zamandır sistem krizleriyle hep zaman kaybettiğini söyledi.
Kaybedilen yılların siyasi tarihteki sebeplerine bakıldığında hep sistem krizlerinin görüldüğünü, milletin kendi temsilcilerini seçip Ankara'ya gönderdiğinde hep devletin sahibi olduğunu iddia eden vesayet odaklarıyla karşılaştıklarını anlatan Mahir Ünal, iktidara geldiklerinde kendilerinin de bu odaklarla karşılaştıklarını vurguladı.
Baskılara ve yasaklara direndiklerini, Türkiye'nin bir diriliş yaşadığını ve artık "Türkiye vakti" dediklerini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:
"Yıllardan beri seçim kampanyalarında bulundum. Atmosfer, seçmen davranışı gibi konular üzerine uzun uzun çalıştım. Sosyolog kimliğimle de baktığımda dip dalga oluşması için mevcut sosyal faktörlerin olması gerekiyor. Bu ülkede 2002'de AK Parti yüksek bir dip dalgayla geldi. AK Parti'nin doğum nedeni çaresizliklerdir. İnsanların yoksulluğunun ve çaresizliğinin tepe noktaya gelmesidir. Siyaset tamamen iflas etmişti. Siyasetçi vaatte bulunur, hiçbirini yerine getiremezdi. TBMM'nin her yıl onayladığı bütçenin yüzde 44'ü faize gidiyor, yatırıma pay ayrılamıyordu. Sistem artık çalışmaz hale gelmişti. 2002'den bugüne kadar dip dalga var ama o 15 Temmuz işgal girişimini yaşamış, 4 terör örgütünün saldırısına uğramış, terör koridoru kıskacına alınmaya çalışmış, ekonomik operasyona dönük hamleler yaşamış bir Türkiye var ve bunlarla başa çıkmış. İnsanların buna çok büyük bir öfkesi var. İçeride de Türkiye'ye dönük saldırıları adeta 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' diyen siyasilere karşı büyük bir öfke duyuyor."
- "16 yıldır seçim kazanıyor"
Mahir Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanı neden hiç İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile ilgili konuşmuyor?" yönündeki soru üzerine, her siyasi partinin seçime giderken, söylemlerini belirlerken kararlar aldığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 16 yıldır hem seçim kazanıyor hem de rakibinin pozisyonunu belirliyor. Lider, kendi muhatabını kendi belirler. Sayın Cumhurbaşkanımız da muhatap olarak Muharrem İnce'yi aldı ve onun üzerinden konuştu." diye konuştu.
Rakiplerinin 16 yıldır tüm seçimlerde Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyaset oluşturduklarına dikkati çeken Ünal, bir vaatte bulunamadıklarını, çünkü ulaşımda, eğitimde, sağlıkta en iyisini zaten AK Parti'nin yaptığını dile getirdi.
Türkiye'nin bu dönemde sağlıkta, ulaşımda, eğitimde altyapı sorunlarını çözdüğünü, refahın tabana yayıldığına değinen Mahir Ünal, "Bundan sonraki süreçte kaynaklarımızı, insan, toplum, bilim, teknoloji, kültür- sanat, spora aktarılacak. Türkiye nitelik olarak bir sıçrama yaşayacak. Türkiye'nin artık kaynaklarını buralara aktarması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
- "Sayın İnce, bu kadar teveccühle bu kadar sarhoş olduysa..."
Gelecek dönemde özellikle çevre alanına büyük yatırımlar yapacaklarını, bunun Türkiye'nin geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Ünal, "İkinci tur beklentiniz ve B planınız var mı?" şeklindeki soru üzerine de şöyle konuştu:
"Biz 2002'den bu yana mağlubiyet üzerine hiç hesap yapmadık, bunu düşünmedik. Bu yönde hiçbir gündemimiz olmadı. Biz yol yürüyoruz, önümüze bakıyoruz. Dolayısıyla 24 Haziran'da ilk turda Cumhurbaşkanımız seçilecektir, AK Parti de Meclis çoğunluğunu sağlayacaktır. Şu anda bizim sahada gördüğümüz halkımızın teveccühü o yönde. Muharrem İnce diyordu ya 'Çıkmışsın yenilmişsin' diye. Artık 8 defa yenilince, böyle hafiften bir rüzgar, mitingler, biraz heyecan bunu hissedince 'galiba olduk' hevesine kapıldılar. Biz o mitingleri 16 yıldan beri yaşıyoruz. Elhamdülillah halkımızın teveccühünü 16 yıldan beri yaşıyoruz. Şimdi Sayın Muharrem İnce, bu kadar teveccühle şimdiden bu kadar sarhoş oluyorsa, daha sonra ne yapacak, merak ediyorum."
-"Bir pehlivan kendi kategorisinde olmayanla meydana çıkmaz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Muharrem İnce'nin yaptığı "birlikte bir televizyon kanalına çıkma davetine neden katılmadığı" sorusunu da şöyle cevaplandırdı:
"Pehlivanlıkta kategoriler vardır. Bir pehlivan kendi kategorisinde olmayanla meydana çıkmaz. 8 defa seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında genel başkanlık yarışını kaybetmişsin. Kılıçdaroğlu, 9'uncu yenilgisini almamak için 'Hadi gel bakalım Muharrem' diye kürsüye çağırmış. Muharrem İnce diyor ki; 'Ben zenciyim'. Ben de diyorum ki 'Sen CHP'nin zencisisin'. Şimdi sen kalkmışsın efsane olmuş, girdiği bütün seçimleri kazanmış Cumhurbaşkanımızın karşısında yalancı pehlivanlar gibi peşrev çekip, meydan okuyorsun."
- "Çözüm önerileri yok"
Mahir Ünal, CHP'nin Türk siyasetine yeni yaklaşımlar sunduğunu, 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçtiğini, sonra bu vekillerin geri döndüğünü, Türk siyasetinde demokrasinin ve seçmen iradesinin, siyasi partilerin genel başkanları tarafından adeta bir dama taşı gibi itilip çekildiğine işaret etti.
Muhalefetin çözüm önerileri yerine genelde Meclisi kilitlemek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek üzerine siyaset yaptığını anlatan Ünal, "Yani bizim yadırgadığımız şey bu. Türkiye bugün adeta ateş çemberiyle çevrilmiş durumda. Türkiye bugün hem sahada hem de masada. Kendi bölgesinin birileri tarafından dizayn edilmesine müsaade etmiyor. Türkiye Münbiç'te, Carablus'ta, El Bab'da, El Rai'de, Afrin'de her yerde aynı zamanda güvenli bölgeler oluşturup, Suriyeli kardeşlerimizin güvenle ülkelerine dönmeleri için ciddi bir çalışma yapıyor. Çünkü nihayetinde buradaki Suriyeliler de evlerine dönmek istiyorlar. Hadi Soros bütün dünyayı uyarıyor Türkiye karşıtı bütün yapılar Erdoğan'ı, Türkiye'nin yükselişini engellemek için çaba sarf ediyorlar da peki siz bunları kimin adına yapıyorsunuz? Yani milletin adına yapsanız, bir takım çözüm önerileri koyarsınız. Milletin önüne koydukları bir çözüm önerisi de yok." şeklinde konuştu.
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