AK Parti Sözcüsü Ünal soruları yanıtladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 16 yıldır hem seçim kazanıyor hem de rakibinin pozisyonunu belirliyor. Lider, kendi muhatabını kendi belirler." dedi.

HaberTürk televizyonunun canlı yayınında sorularını yanıtlayan Ünal, bu seçimde ana temalarının yeni hükümet modeli olduğunu, çünkü Türkiye'nin çok uzun zamandır sistem krizleriyle hep zaman kaybettiğini söyledi.

Kaybedilen yılların siyasi tarihteki sebeplerine bakıldığında hep sistem krizlerinin görüldüğünü, milletin kendi temsilcilerini seçip Ankara'ya gönderdiğinde hep devletin sahibi olduğunu iddia eden vesayet odaklarıyla karşılaştıklarını anlatan Mahir Ünal, iktidara geldiklerinde kendilerinin de bu odaklarla karşılaştıklarını vurguladı.

Baskılara ve yasaklara direndiklerini, Türkiye'nin bir diriliş yaşadığını ve artık "Türkiye vakti" dediklerini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri seçim kampanyalarında bulundum. Atmosfer, seçmen davranışı gibi konular üzerine uzun uzun çalıştım. Sosyolog kimliğimle de baktığımda dip dalga oluşması için mevcut sosyal faktörlerin olması gerekiyor. Bu ülkede 2002'de AK Parti yüksek bir dip dalgayla geldi. AK Parti'nin doğum nedeni çaresizliklerdir. İnsanların yoksulluğunun ve çaresizliğinin tepe noktaya gelmesidir. Siyaset tamamen iflas etmişti. Siyasetçi vaatte bulunur, hiçbirini yerine getiremezdi. TBMM'nin her yıl onayladığı bütçenin yüzde 44'ü faize gidiyor, yatırıma pay ayrılamıyordu. Sistem artık çalışmaz hale gelmişti. 2002'den bugüne kadar dip dalga var ama o 15 Temmuz işgal girişimini yaşamış, 4 terör örgütünün saldırısına uğramış, terör koridoru kıskacına alınmaya çalışmış, ekonomik operasyona dönük hamleler yaşamış bir Türkiye var ve bunlarla başa çıkmış. İnsanların buna çok büyük bir öfkesi var. İçeride de Türkiye'ye dönük saldırıları adeta 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' diyen siyasilere karşı büyük bir öfke duyuyor."