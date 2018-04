AK Parti Sözcüsü Ünal: Tabii ki iktidar partisi olarak erken seçim demeyiz (2)

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, daha önce AK Parti'nin erken seçim demediği tartışmalarına ilişkin, "Siyasette 24 saat çok uzun bir zaman dilimidir. 'Erken seçim dememiştiniz' deniliyor. Tabii ki iktidar partisi olarak erken seçim demeyiz. Milletin bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanmamız gerekir. İktidar partisinin erken seçimle ilgili oluşan dedikodulara başlangıçta herhangi bir şekilde itibar etmesi düşünülemez. Siyaseten seçim havası oluştuğunda da buna bigane kalmamız düşünülemez. Bu çerçevede değerlendirmeler yapıldı. AK Parti olarak seçime her şekilde hazırız" dedi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrası açıklama yaptı. "TABİİ Kİ İKTİDAR PARTİSİ OLARAK ERKEN SEÇİM DEMEYİZ" Mahir Ünal, daha önce AK Parti'nin erken seçim demediği tartışmalarına ilişkin "Siyasette 24 saat çok uzun bir zaman dilimidir. 'Erken seçim dememiştiniz' deniliyor. Tabii ki iktidar partisi olarak erken seçim demeyiz. Milletin bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanmamız gerekir. İktidar partisinin erken seçimle ilgili oluşan dedikodulara başlangıçta herhangi bir şekilde itibar etmesi düşünülemez. Siyaseten seçim havası oluştuğunda da buna bigane kalmamız düşünülemez. Bu çerçevede değerlendirmeler yapıldı. AK Parti olarak seçime her şekilde hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden farkı iletişim yöntemleri, seçimin temel matematiği açısından diğer seçimlerden bir farkı var. Bu seçim cumhurbaşkanlığı seçimleriyle milletvekilli seçimlerinin bir arada gerçekleşeceği bir süreci oluşturuyor. Artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edebileceği bir süreci de oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyum üst komisyon toplantısı şu anda başladı" diye konuştu. ANAMUHALEFETİN ERKEN SEÇİM İDDİALARI Erken seçim kararı ile ilgili gündemdeki iddialara ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Anamuhalefetin dediği gibi 'bir erken seçim fikri vardı da biz erken seçim yokmuş gibi davranıyorduk' böyle bir durum söz konu değil. Biz iktidar partisi olarak her zaman seçimlerin zamanında olması gerektiği konusundaki pozisyonumuzu ifade ettik. Siyaset, doğru pozisyon almaktır, hızlı karar almak, esnek olmaktır. 'Hodri meydan' diyen CHP'nin içine düştüğü durumu da görüyorsunuz. Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkmasınlar" ifadelerini kullandı. "KONGRELERİMİZLE İLGİLİ ŞU ANDA ALINMIŞ BİR KARAR HENÜZ YOK" AK Parti kongrelerine ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Kongrelerimizle ilgili şu anda alınmış bir karar henüz yok. Önümüze gelen erken seçim süreciyle birlikte bu sürecin gereklerini yerine getiriyoruz" dedi. (UYUM YASALARI) "HIZLA BİR DÜZENLEMEYE GİDİLECEK" Uyum yasalarına ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Şu an ihtiyacımız olan konu, cumhurbaşkanı adaylarının nasıl belirleneceğine dair aslında anayasada hüküm var. 100 bin kişinin aday göstermesi durumunda sürecin yasal zemininin düzenlenmesi nasıl olacak bunlarla ilgili şu anda çalışılıyor. Hızla bir düzenlemeye gidilecek" açıklamasında bulundu. "AK PARTİ KAMPANYALAR KONUSUNDA TAM ANLAMIYLA BİR USTADIR" Ak Parti'nin seçim hazırlıklarına ilişkin bir soru üzerine Ünal, "AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. AK Parti'nin yaptığı işlerden en muhteşem işlerden biri siyasi kampanyalardır. Hazırlıklıyız, zaten dediğim gibi 7/24 iletişim içerisinde olduğumuz için halkımızla, müziklerimiz büyük oranda hazır. Güçlü bir slogan, müzikler, filmler, medya planlaması bunların hepsi AK Parti'nin hızlı bir şekilde yaptığı süreçler. İnternetin ve sosyal iletişim ağlarının çok güçlü kullanılacağı bir kampanya olacağını daha önce açıklamıştık. Maalesef AK Parti'ye saldırmaktan, hakaret etmekten başka işi olmayan, ana muhalefet partisinin içine düştüğü durum. Daha adaylarını belirleyecekler, sözcüleri en güçlü adayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Hikaye kahramanları gibiler. Biz her zaman her şeye hazır bir şekilde yolumuzda yürüdük. Biz hiçbir zaman iktidarda olmanın konfor ve rehavetine kapılmadık. Sanki yarın seçim olacakmış gibi hareket ettik" diye konuştu. "EN SON YAPILAN ANKETTE CUMHURBAŞKANIMIZIN OYU YÜZDE 55.6 GÖZÜKÜYORDU" Seçim anketlerine ilişkin Ünal, "En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyordu" dedi. "MAYIS AYININ 15'İ GİBİ KAMPANYA SÜRECİ BAŞLAR GİBİ GÖRÜNÜYOR" Mayıs ayında seçim kampanyasının başlayabileceğini belirten Ünal, "Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar gibi görünüyor. Yine büyük mitinglerimiz olacak Cumhurbaşkanı ve Başbakanın katıldığı. Bunlarla ilgili planlamayı ilk MYK toplantımızda gerçekleştireceğiz" dedi. "DEVLET BEY İLE YAPILAN GÖRÜŞMEDE 24 HAZİRAN TARİHİNDE MUTABAKAT SAĞLANDI" Seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin nedenine ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Seçim tarihi belirlenirken sürecin, siyasal iletişimin halkla ilişkilerin analiz edilmesi, şartların uygunluğu değerlendirildiğinde en uygun tarihin 24 Haziran olduğu ortaya çıkıyordu. Ramazan Bayramı sonrası. Biraz daha geç kalındığında yazın sıcağında, geçmişte 2007'de bir seçim gerçekleştirildi, ama o ortamda seçime gitmenin pek de makul olmadığı, insanların tatil planları yaptığı tarihte siyasi kampanyaların bir gereği olarak uygun değildi. 24 Haziran'ın en uygun tarih olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede birkaç tarih üzerinden istişare edildi ve Devlet Bey ile yapılan görüşmede 24 Haziran tarihinde mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.