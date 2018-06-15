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AK Parti Sözcüsü Ünal: Terör, hem şehirlerden hem kırsaldan temizlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ülkede şiddetten beslenen terör örgütünün zihniyetinin bazen kıpırdanmalarda bulunduğunu belirterek, "Özellikle bölgede huzurun sağlanması ve bölge halkımızın güveni açısından terör hem şehirlerden hem kırsaldan temizlendi" dedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ülkede şiddetten beslenen terör örgütünün zihniyetinin bazen kıpırdanmalarda bulunduğunu belirterek, "Özellikle bölgede huzurun sağlanması ve bölge halkımızın güveni açısından terör hem şehirlerden hem kırsaldan temizlendi" dedi. Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen programda, vatandaşlarla kent protokolü bayramlaştı. Vali Vahdettin Özkan'ın ev sahipliğinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığı bayramlaşma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 'TÜRKİYE, HUZURA VE GÜVENE KAVUŞMUŞTUR' Bayramlaşma töreninin sonunda açıklama yapan Mahir Ünal, buruk bir bayram kutladıklarını ifade ederek, "Bildiğiniz gibi Suruç'ta milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız kardeşimiz çirkin, hain bir saldırıya uğradı, kardeşini kaybetti, 3 ağabeyi ve 1 yeğeni ağır yaralandı. Maalesef bu ülkede şiddetten, terörden beslenen, silahı ve şiddeti çözüm olarak gören hain terör örgütünün zihniyeti hâlâ bazen kıpırdanmalarda bulunuyor. Bildiğiniz gibi özellikle bölgede huzurun sağlanması ve bölge halkımızın güveni açısından terör hem şehirlerden hem kırsaldan temizlendi. Aynı şekilde de kaynağında da terör şu an kurutuluyor. Bu açıdan milletimiz rahat olsun. Türkiye huzura ve güvene kavuşmuştur. Bu tür hâlâ eski alışılanlıklarına devam eden örgüte müzahir bazı grupların şiddet eğilimleri gerektiği şekilde karşılık görecektir. Türk yargısı bunlara karşı gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

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