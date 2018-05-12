AK Parti Sözcüsü Ünal'dan İnce'ye cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarına ilişkin, "Bir siyasetçinin, bir soruyu aldığında öncelikli olarak o sorunun gerçekten doğruyu yansıtıp yansıtmadığını bilmesi gerekir. Öyle eğer ulu orta bir siyasetçinin başka bir siyasetçi için 'Halt etmiş' gibi bir ifade kullanması çok çirkin." dedi. Ünal, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti'de aday belirleme sürecine ilişkin soru üzerine Ünal, mülakatların 14 komisyon halinde gerçekleştirildiğini ve saat 19.00 itibarıyla tamamının tamamlanacağını belirtti. Seçim Koordinasyon Merkezinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Ünal, "Bütün bu mülakatların bir de il raporlama süreçleri var. Çünkü her bir adayla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Her ilde temayül yoklamaları yapıldı. Bunların raporlaması, Üst Kurula sunulacak ve üst kurul Sayın Cumhurbaşkanımızın İngiltere seyahatinden dönüşü akabinde hemen çalışmaya başlayacak." diye konuştu.

- "BBP ile milletvekili pazarlığı yapmış değiliz" AK Parti listelerinden seçime girecek Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) hangi illerden, kaç milletvekiliyle ittifakta yer alacağı sorusuna Ünal, "Bunun pazarlığı olmaz yani oturup BBP ile milletvekili pazarlığı yapmış değiliz. Çünkü siyaset takdir edersiniz ki son derece rasyonel bir süreç. Biz listelerimizi oluştururken BBP'den, adayların karşılığının olduğu yerlerde adaylar koyacağız ve bunu da üst kurulda değerlendireceğiz. Şu anda 'İşte şu kadar milletvekili, böyle bir milletvekili' gibi bir değerlendirme söz konusu değil." karşılığını verdi. - İnce'nin açıklamaları Ünal, kendisinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011'de Hakkari'de yaptığı mitinge ilişkin, "Cumhuriyetin kuruluşunda Halk Fıkrası ismiyle var olan bir partinin Hakkari'de, PKK'nın siyasi uzantısı niteliğindeki bir partinin adeta taahhüdüyle miting yapmış olması geçmişte herkesin içini acıtmıştır" sözleri hatırlatılarak, bu sözlerle ilgili CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin, "Halt etmiş, hani Sivas'ın ötesine gidemiyorduk" açıklamasına da yanıt verdi.

İnce'nin açıklamasında şahsıyla ilgili kullandığı kelimenin, son derece çirkin olduğunu söyleyen Ünal, şöyle konuştu: "Sayın Muharrem İnce ile beraber 2 yıl grup başkanvekilliği yaptık. Aynı dönem çalıştık. Bir siyasetçinin, bir soruyu aldığında öncelikli olarak o sorunun gerçekten doğruyu yansıtıp yansıtmadığını bilmesi gerekir. Öyle eğer ulu orta bir siyasetçinin başka bir siyasetçi için 'Halt etmiş' gibi bir ifade kullanması çok çirkin. Çünkü eğer siz böyle bir ifade kullanırsanız muhatabınız da size der ki konuşulanı anlamayana Anadolu'da 'hödük' derler. Benim orada söylediğim son derece açık, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde 2011'de yani geçmişte Hakkari'de tek bir Türk bayrağı olmadan CHP, miting yapmıştır, bu da bizim içimizi acıtmıştır ama bugün Sayın Muharrem İnce'nin Türk bayraklarıyla miting yapması güzel bir gelişmedir.' diyoruz. Güzel bir şey söylüyoruz ama şimdi bunu anlamadan, dinlemeden bizim şahsımıza karşı çirkin bir ifade kullanması... Muharrem İnce eğer cumhurbaşkanı adaylığını da bu şekilde yapıyorsa Sayın Muharrem İnce'ye umut bağlayanların, bel bağlayanların vay haline. Önce konuşulanı bir anlaması, dinlemesi ve ondan sonra şahısla şahsiyetle ilgili konuşması gerekir."