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AK Parti Sözcüsü Ünal'dan Kahramanmaraş'ta seçim çalışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 23:39 | Son Güncelleme

Çağlayancerit ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Ünal, Onikişubat ilçesinde de partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen iftar programına katıldı, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim çalışmalarını Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ve Onikişubat ilçelerinde sürdürdü.

Ünal, Çağlayancerit ilçesindeki çalışmalarına seçim bürosunu ziyaret ederek başladı. Burada kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek görüşen Ünal, daha sonra seçim otobüsünden halka 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemini anlattı.

İlçe esnafını ziyaret edip, ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Ünal, seçimler için destek istedi.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığınca Batıpark Stadyumu'nda yapılan iftar programına katılan Ünal, burada da 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için önemini anlattı.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel'in de konuşma yaptığı programda Ünal, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra kentteki iş adamlarıyla da bir tesiste buluşan Ünal, 24 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kahramanmaraş'taki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve temsilcileriyle de bir araya gelen Mahir Ünal, seçimler için destek istedi.

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