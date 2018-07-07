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AK Parti Sözcüsü Ünal'ın acı günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın 67 yaşında vefat eden eniştesi Ali Rıza Dedeler, son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın vefat eden eniştesi Ali Rıza Dedeler'in cenazesi toprağa verildi.

AK Parti Sözcüsü Ünal, ablası Leyla Dedeler'in Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden eşi 67 yaşındaki Ali Rıza Dedeler'in Elbistan ilçesindeki cenazesine katıldı.

Ulu Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazına Mahir Ünal, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, ilçe belediye başkanları, iş ve siyaset dünyası ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yanında merhumun, çocukları ve yakınları katıldı.

Mahir Ünal ve Dedeler'in yakınları, namaz öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Mahir Ünal, bir süre tabutu taşıdı.

Dedeler'in cenazesi, Gariplik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal cenaze Kahramanmaraş

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