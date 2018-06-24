AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Kahramanmaraş'ta oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanlığında en çok oyu Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kahramanmaraş'ta başlayan oy kullanma işleminin 17.00'de tamamlanmasının ardından sandıktaki oyların sayımına başlandı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın oy kullandığı Doğukent Mahallesi'ndeki Yaşar Gölcü İlkokulundaki 2072 numaralı sandıktaki sayımlar tamamlandı. 370 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta, 349 seçmen tercihini yaptı.

Buna göre sandıktaki cumhurbaşkanlığı için verilen oylardan 295'ini AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Oyların 31'ini CHP'nin adayı Muharrem İnce, 10'unu İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener, 7'sini Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu, 1'ini Doğu Perinçek paylaştı.

Sandıktaki 5 oy ise geçersiz sayıldı.

