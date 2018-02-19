AK Parti Sur ve Hazro kongreleri yapıldı

AK Parti Sur ve Hazro ilçe kongreleri yapıldı.

AK Parti Sur İlçe Başkanlığı 4’üncü, Hazro İlçe Başkanlığı 6’ncı olağan kongreleri yapıldı. Kongrelere, Elazığ Milletvekili ve Bölge Koordinatörü Metin Bulut, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve çok sayıda partili katıldı. Kongrelerde konuşan İl Başkanı Budak, AK Parti ile Türkiye’nin artık siyasi ve ekonomik istikrar sağlandığını belirterek, 2019 önemsediklerini ve büyük Türkiye’nin önünü açacağını söyledi. İlçe kongrelerinin kendileri için düğün ve bayram günleri olduğunu ifade eden Budak, “Milletimizin bize verdiği destek ile hizmetlerimize devam edeceğiz. AK Parti milletin partisi ve kendini milletin hizmetine adamış bir partidir. AK Parti 16 yılda yeni bir Türkiye meydana getirdi. AK Parti bütün oyunları bozdu. Türkiye AK Parti’ye ihtiyacı olan bir dönemden geçiyor. 2019’a giden bu yolculukta hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kardeş gören bir anlayışla siyaset yapan bir süreçten geçiyoruz ve bu anlayışla halkımıza hizmet edeceğiz” dedi.

Kongrelerde, delegelerin oy kullanması ile Hazro İlçe Başkanlığına Fuat Güler, Sur İlçe Başkanlığına Şafak Yontürk seçildi.