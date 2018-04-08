AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 2019'daki seçimlerde yeni bir kampanya modeli ile yerinden ve yerel sorunlara odaklı internet temelli bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı, Manavgat ilçesi Kumköy'deki bir otelde gerçekleştirildi. Akdeniz Bölgesi ana kademe, kadın ve gençlik kolları tanıtım ve medya başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Önümüzdeki seçimde, yeni bir kampanya modeli ile yerinden ve yerel sorunlara odaklı internet temelli bir çalışma gerçekleştireceğiz." dedi. 6 aydan bu yana günlük bilgilendirme, küçük kampanyalarla gündemi sürekli yukarıda tutarak ortak bir dil oluşturduklarını anlatan Ünal, "Ama bundan sonra ne yapacağız, kampanya modeli olarak, şu anda aslında başlatmış olduğumuz planlamayı sadece seçim yaklaştığında yoğunluğu artıracağız." diye konuştu. Seçim kampanyasının temel taşıyıcılarının tanıtım medya başkanları, mahalle başkanları ve sandık yönetim kurulları olacağını ifade eden Ünal, bu unsurların çok önemli olduğunu ve birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Mahalle başkanlarının siyasetin "parmak ucu" olduğunu kaydeden Ünal, mahalle başkanlarının bulundukları yeri hissedeceğini, onların oralarda hissettiklerinin de merkeze taşınacağını söyledi. Ünal, "Merkezden tekrardan ürettiğimiz strateji, iletişim, planlamayla sahada anlık ve adeta yerinde sorunların fark edilip lokal çözümlerle yolumuza devam edeceğiz." dedi. - "Yolumuza devam edeceğiz" 16 yılda eski Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüldüğünü, eskiden yerel yönetimlerden çöp, çukur, çamur gibi sorunların çözülmesinin beklendiğini, AK Parti yönetimleri ile bu sorunlar tarihe karıştığı gibi kültür merkezlerinden bilgi evlerine kadar insanlara inanılmaz hizmetlerin götürüldüğünü söyleyen Ünal, şu anda insanların lokal sorunlarla ilgilendiğini dile getirdi. Seçim döneminde iki kampanya yürütüleceğini ifade eden Ünal, "Bir genel kampanyamız bir de yerel kampanya. Dolayısıyla yerel sorunların yerinde tespit edilmesi, yerinde çözülmesi ve insanlara kendi evlerinde, kendi mahallelerinde, kendi ilçelerinde, onların sorun ettiği şeyle ilişki kurarak bu işi yürüteceğiz. Demokrasi bir rıza işidir. Yani seçmenin sizi tercih etmesi, onun rızasını, kabulünü, onayını inşa ettiğiniz kadardır. Bunun bizim dilimizdeki karşılığı nedir? Bu teknik terimin bizim dilimizdeki karşılığı, gönüllere girmeden sandıktan çıkamazsınız." diye konuştu.