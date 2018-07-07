AK Parti TBMM Başkanı adayı Binali Yıldırım oldu!

Son dakika haberi... AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Başbakan Binali Yıldırım oldu.

Ayrıntılar geliyor...



TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları bugün başladı. TBMM İçtüzüğü uyarınca, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

TBMM Başkanı adayları; Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildiriliyor. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanıyor.

TBMM BAŞKANI SEÇİMİ NASIL OLACAK?



Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılıyor; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçiliyor.

SEÇİM GÜNÜ



Buna göre, TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları 11 Temmuz Perşembe günü sona erecek. TBMM Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak. Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, Başkanlık Divanı üyeleri de belirlenecek.

