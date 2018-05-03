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AK Parti TBMM Grubu, 24 Haziran seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

AK Parti TBMM Grubu, 24 Haziran seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı


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