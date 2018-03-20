AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, istihbaratçılarımız, bölgenin öz evladı olan Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimiz aslan gibi meydana çıkınca PYD'li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtılar." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura töreninin gerçekleştirildiğini anımsatarak, avukatlıktan savcılığa ve hakimliğe geçen yaklaşık bin 250 kişiye başarı dileğinde bulundu. Türkiye için durmadan, duraksamadan, usanmadan, azimle, heyecanla ve coşkuyla çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, tüm arkadaşlarının da görev alanlarında aynı şekilde çalıştığını kaydetti. Türkiye'nin, sınırları ötesinden yönelen terör tehditlerine karşı tepkisiz kalmayacağını, terörü kaynağında yok etmeye kararlı olduğununu 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile ilan ettiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan önce de sınır ötesi operasyonların yapıldığını ancak bunların belirli bir hedefe yönelik nokta operasyonlar şeklinde gerçekleştiğini aktardı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk defa belirli bir noktayı değil, iki bin kilometrekarelik büyük bir bölgeyi sorun olmaktan çıkardıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi: "Bize sıkıntı veren bu bölgeyi sorun olmaktan çıkararak, bunları kontrolümüz altına aldık ve oranın güvenliğini de şu anda biz sağlıyoruz. 160 bin, Cerablus, Er Rai, Bab, bunun içindeki insanlar artık topraklarına döndü. Bunun resmen sonuçlanması 216 gün sürmüş olsa da aslında ilk 100 günde bölgedeki DEAŞ ve PYD mensuplarından 3 bin kişi imha edilerek bu örgütler tamamen saf dışı bırakılmıştır. Patlayıcıların ve kılıç artıklarının temizlenmesi sebebiyle 7 ayı bulan operasyon bölgesinde huzurun sağlanmasının ardından ülkemizde bulunan tüm bu kardeşlerimiz, kendi evlerine, topraklarına dönmüştür." Afrin bölgesini PYD ve onların saflarına katılmış olan DEAŞ mensubu teröristlerden temizlemek için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda, iki ay geçmeden şehir merkezinin kontrol altına alındığına işaret eden Erdoğan, patlayıcıların ve kılıç artıklarının temizlenmesi için güvenlik güçleri ile ÖSO mensuplarının operasyonlarına bir müddet daha devam edeceklerini, arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

- "İki ayda Afrin operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik" Orada herhangi bir endişeye mahal bırakılmadan temizliğin yapılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın orada herhangi bir sıkıntı yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Bunun için hassasiyetle sürecin devam ettiğine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Afrin'e operasyon başlattığında estirilen havayı hatırlıyorsunuz değil mi? Önce bir şaşkınlık yaşandı. Çünkü kimse bizim Fırat Kalkanı'nın ardından böyle bir operasyona girişebileceğimizi ve öncelikle de Afrin'i hedef alabileceğimizi beklemiyordu. Ardından terör örgütünü sürekli şişiren, sürekli büyüten, bölgede çok kanlı çatışmaların yaşanacağı havasını veren haberler yayılmaya çalışıldı. Bu arada batı ülkeleri de sürekli olarak bize 'Afrin'e girmeyin' demeye utandıkları için olacak, 'Bir an önce operasyonu bitirin' mesajları veriyordu. Tabii biz gerek Sayın Başbakan, gerek Dışişleri Bakanımız hep birlikte kendileriyle 'Yanlış yapıyorsunuz, bizim önümüzü kesmeye kalkmayın, biz yola çıktık, devam edeceğiz' dedik. Zira bu teröristlerle biz bu mücadelemizi bitirecek ve bu terör saldırılarından kurtulana kadar yola devam edeceğiz. Tabii biz onları kırmadık, onların riacalarını yerine getirelim istedik ve iki ayda Afrin operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik."