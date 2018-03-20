AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti olarak sürekli kendimizi yenileme vasfımız olmasaydı, bunca zaman ayakta kalamaz, bunca saldırıya direnemez, bunca hizmeti milletimize kazandıramazdık. Onun için bizim açımızdan 2019'un şifresi yenilenmedir, tazelenmedir." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, eskilerin, "Yiğit düştüğü yerden kalkar" ve "Yitik, kaybedildiği yerde aranır" dediklerini anımsatarak, şöyle devam etti: "Biz de işte buna uygun olarak, millet olarak, umudunu bize bağlamış nice dostlarımızla birlikte çözümü kendi coğrafyamızda arıyoruz. Sevr'de bize Anadolu'yu bile çok görenlere cevabımızı İstiklal Harbimizle vermiştik. Şimdi de bize bir parçası haline gelmeye talip olduğumuz Avrupa'yla, asırlara sari geçmişimizin olduğu Orta Doğu'yla, Kuzey Afrika'yla, Kafkasya'yla hatta ata yurdumuz Orta Asya'yla kucaklaşmamızı çok görenlere cevap verme vaktidir. Türkiye'nin tarihin derinliklerine uzanan, kardeşlik ve dostluk ilişkileriyle bağlı olduğu coğrafyalarla tüm ilişkilerini kesmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmaya ahdettik. Ahdimiz var. Bunun için her fırsatta Afrika'dayız, Orta Doğu'dayız, Orta Asya'dayız, Avrupa'daki kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız. Bizi tecrit etmeye, uzak tutmaya çalıştıkları her yerde, kendi imkanlarımızla, kendi şartlarımızla daha güçlü şekilde olmak boynumuzun borcudur. Bu süreçte bize düşen dik durmak, sağlam durmaktır. Milletimizin desteği arkamızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle biz bu saldırıların hepsinin de üstesinden geliriz."

"Türkiye'yi nasıl vesayetin pençesinden, FETO'nun tuzaklarından, bölücülerin senaryolarından kurtarmışsak, bundan sonrasını da inşallah başaracağız." ifadesini kullanan Erdoğan, 2019 seçimlerinin bu bakımdan çok önemli olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, ülkenin önünü kesmek, milletin zafer yürüyüşünü durdurmak isteyenlerin, umutlarını 2019 seçimlerine bağladıklarını belirterek, yeni yönetim sisteminin devreye girmesiyle işlerinin daha da zorlaşacağını bilenlerin, tüm güçleriyle 2019 seçimlerine asıldığını söyledi. Siyasi ittifakların önünü açarak bu konudaki hesapları da büyük ölçüde bozduklarını vurgulayan Erdoğan, buna rağmen asla rehavete kapılmadan, en küçük bir boşluğa, en küçük bir hataya yer vermeden çalışmalarını sürdürmek zorunda olduklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Allah göstermesin, herhangi bir aksilik durumunda kaybedenin biz değil, Türkiye olacağını kesinlikle aklımızdan çıkarmamalıyız. Mesele siyasi rekabet olmaktan çıkmış, milletimizin ve devletimizin bekası meselesine dönüşmüştür. Şayet Türkiye önündeki bu engelleri aşar, 2023 hedeflerine ulaşırsa işte ondan sonra gençlerimize gönül huzuruyla bırakabileceğimiz bir ülke inşa ettik demektir. O güne kadar bize durmak yok, gece gündüz çalışacağız. Ülkemizin 81 vilayetinde, 81 milyon vatandaşımızın her birine ulaşacak, yaptıklarımızı anlatacak, yapacaklarımız için destek isteyeceğiz. Bizim gibi düşünmeyenleri ikna etmek, varsa yanlış bilgileri düzeltmek, eksik biliyorlarsa onları tamamlamak için tüm gücümüzü, tüm imkanlarımızı kullanacağız. Samimiyetin ve doğruluğun açamayacağı hiçbir kapı, yumuşatamayacağı hiçbir yürek yoktur. 15 yıllık iktidar döneminin yorgunluğu bizim için bahane olamaz, mazeret olamaz, Yunus Emre'nin dediği gibi 'Biz sevdik, aşık olduk. Sevildik maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası.' AK Parti olarak sürekli kendimizi yenileme vasfımız olmasaydı, bunca zaman ayakta kalamaz, bunca saldırıya direnemez, bunca hizmeti milletimize kazandıramazdık. Onun için bizim açımızdan 2019'un şifresi yenilenmedir, tazelenmedir."

Erdoğan, ülkede anamuhalefet partisinin 15 yıldır aynı şeyleri söylediği için bir milim öteye geçemediğine işaret ederek, "Biz ise sürekli kendimizi yenilediğimiz için hep ileriye doğru gitmişiz. Dünya değişirken, Türkiye değişirken, milletimizin imkanları ve ihtiyaçları değişirken biz yerimizde sayarsak CHP'nin durumuna düşeriz." diye konuştu. Önce mahalli seçimlerde ardından milletvekili seçimlerinde hedeflerinin yüzde 50'nin üzerine çıkmak olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten başka bir şansızım yok, 50 artı 1. Biz, milletimizle birlikte ve işte bu kadroya güvenerek yola çıktık. İnşallah bundan sonra da yine milletimizle birlikte yine bu kadroyla beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Tüm teşkilatımızdan A'dan Z'ye farklı bir heyecanı farklı bir gayreti bu süreç içerisinde bekliyorum. Partimizin güçlü oluşu bize ne rehavet, ne kibir, ne gurur vermemelidir. Asla gurur ve kibrin içerisinde olamayız. Hele hele kurumsal bir gurur, kurumsal bir kibir bize hiç yakışmaz. Biz tevazu içerisinde olacak ve çalışmalarımızı öyle yürüteceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."