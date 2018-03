AK Parti TBMM Grup Toplantısı

- "Samimiyetimize fırsatçılık kokan çıkışlarla cevap verenleri kınıyoruz"

AB kriterlerine üye ülkelerin çoğundan daha yakın, hatta bir çoğundan daha ileri konumda olan Türkiye'nin bu kadar hırpalanmasına daha fazla rıza gösteremeyeceklerini belirten Yıldırım, "Bizim samimiyetimize buram, buram fırsatçılık kokan çıkışlarla cevap verenleri de sadece kınıyoruz." dedi.

Yıldırım, "Yolların kralı" şeklinde atılan slogana karşılık da "Yolların kralı olmaz, kuralı olur. Ama bir şey diyecekseniz, yolların mimarı diyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Koskoca Avrupa'nın geleceğini; BM Genel Sekreteri'nin çözüm önerilerini halk oylamasıyla reddeden Kıbrıs Rum Kesimi'nin kaprislerine teslim edenlerle, bugün bu birliğin gideceği fazla bir mesafe yoktur. Eğer bu iş olacaksa her iki tarafın da çıkarlarına uygun şekilde olmalıdır. Olmayacaksa bunun kararını bizden önce Avrupa vermek durumundadır. Türkiye olarak sınır ötesi operasyonlardan AB ile ilişkilerimize kadar her alandaki mücadelemizi yürütürken, başta ekonomi olmak üzere diğer konuları da asla ihmal etmiyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda ekonomi konusunda yaptığımız hizmetleri, yapılan yatırımları, hayata geçirdiğimiz projeleri milletimiz çok iyi biliyor. Türkiye'yi siyasi, diplomatik, hatta askeri alanda köşeye sıkıştıramayanlar hemen ekonomi alanına yöneliyorlar. Bu yeni değil. Yıllarca buldukları her fırsatta kriz çığırtkanlığı, finans oyunları, manipülasyonlarla bizi yıpratmaya, hırpalamaya çalıştılar. Bilhassa son 5 yıldır, her saldırı dalgasını ekonomik kriz ve tevatürlerle taçlandırmak için yoğun bir gayret sarf ettiler."

