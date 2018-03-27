AK Parti TBMM Grup Toplantısı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin 2017 yılı büyüme hızının yüzde 7 ile 7,5 seviyesinde bir oranla gerçekleşeceğini belirterek, bunun bir rekor olduğunu bildirdi.

Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir zamanlar birkaç milyar dolarlık borsa satışı veya döviz talebi söylentileriyle bile yerle bir edilebilen Türkiye ekonomisinin, hala böyle zayıf olduğunun zannedildiğini ifade etti.

Binali Yıldırım, "Halbuki milli gelirini 236 milyar dolardan 863 milyar dolara, ihracatını 36 milyar dolardan 160 milyar dolara, istihdamını 21 milyondan 28,4 milyon kişiye, döviz rezervini 28 milyardan 120 milyar dolara, uluslararası uzun dönemli doğrudan yatırımlarını 1 milyardan yıllık 13 milyar dolara çıkarmış bir Türkiye var." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve milletimizin ekonomisinin ölçeği çok büyümüştü. Ama bize tuzak kuranların kafaları da yürekleri de aynı derecede çok küçük kaldı. Bunun için milletimizle el ele vererek, diğer hususlarla birlikte ekonomideki tüm saldırıların da bugüne kadar üstesinden geldik, tuzakları bozduk, bundan sonra da bozmaya evelallah muktediriz.