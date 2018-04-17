AK Parti TBMM Grup toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongrelerinde yaşanan coşkuya işaret ederek, "Kongrelerle elde ettiğimiz bu coşkuyu bundan sonra aynı kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Burada asla taviz veremeyiz, fire veremeyiz. Rehavet bundan sonra hiç mi hiç olmamalı." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasında, Türkiye'nin kalkınma yardımlarına değindi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), ülke koordinatörleri ve onların genellikle yerel personel olan yardımcılarıyla bir araya geldiğini aktaran Erdoğan, TİKA'nın Türkiye'nin kalkınma yardımlarında marka kuruluşu olduğunun altını çizdi. TİKA'nın 5 kıtada 58 ülkeye yayılan ofisleriyle Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandırdığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Ecdadımızın Topkapı Sarayı'nın kapısına 'Tüm mazlumların sığınağı' diye yazdırdığı bir ülkeye yakışan, nerede bir mazlum, nerede bir mağdur nerede bir garip varsa imkanlar nisbetinde onun yanında yer almaktır ve biz de bunu yapıyoruz. Türkiye 2016 yılında 6 milyar dolarlık kalkınma ve insani yardımla dünyada ikinci sırada yer almıştır. 2017 yılında bu rakamı 7,2 milyar doları insani yardım olmak üzere 8,1 milyar dolara çıkardık. İnşallah bu rakamla insani yardımlarda ilk sıraya çıkacağız. Biz Batılı ülkeler gibi kalkınma kredilerini yeni bir sömürge yöntemi haline getirmek yerine insanların günlük hayatlarına dokunan kalkınma yardımlarına ağırlık vermeyi tercih ediyoruz. Esasen insani yardımlarda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya bizim nazarımızda sınıfta kalmıştır. Suriye'yi yıkmak için atılan bombaların parasıyla bu ülkenin yeni baştan inşası mümkündür."

Afrika'dan elde edilen kazancın yarısının bu kıtaya harcanması halinde aç, açıkta hiç kimsenin kalmayacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin kendi bildiği yolda yürümeyi sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, "Birileri petrol için, maden için, sırf çıkarları için her şey gibi yardım kavramının da içini boşaltabilir ama biz bunu asla yapmayacağız." diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin TİKA, AFAD, Türk Kızılayı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumların ve artık bir kısmı küresel düzeyde operasyon yürütme kabiliyetine sahip sivil toplum kuruluşlarıyla mazlumların elinden tutmaya devam edeceğini belirtti. -"AB üyesisin, hani nerede müktesebat?" Beştepe Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Dünya Romanlar Günü etkinliğine de değinen Erdoğan, çok renkli, neşeli ve güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Doğup büyüdüğü Kasımpaşa'nın Romanların yoğun yaşadığı bir bölge olduğunu dile getiren Erdoğan, kendisinin de onlarla iç içe yaşadığını anlattı. Erdoğan, "Çocukluğum, gençliğim hep bu kardeşlerimizle birlikte geçmiştir. Biz insanları hiçbir zaman kökenlerine, renklerine, dillerine, kültürlerine göre tasnif edenlerden olmadık. Zira biz, yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik." diye konuştu.

Fransa'nın AB müktesebatının da tersine Romanları ülkesinden çıkardığını ifade eden Erdoğan, "AB üyesisin, hani nerede müktesebat?" diye sordu. Erdoğan, "AB bunun hesabını sordu mu? Hayır. Niye? Bunların nazarında insanların tefrik edilmesi, insanların ayrıma tabi tutulması onlar için haktır ama biz böyle bakmadık, böyle bakmıyoruz. Rabbimizin yarattığı insan olarak gördüğümüz herkese kalbimizi açtık, açmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. -"Büyük kongremiz için hazır hale geliyoruz" Geçen hafta Kayaş-Sincan arasında hizmet verecek Başkentray'ın açılışını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, hafta sonu da partisinin ilçe kongrelerine katıldığını belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: "İzmir ve İstanbul kongrelerimizle il kongreleri maratonumuzu inşallah tamamlıyor, büyük kongremiz için hazır hale geliyoruz. Kongrelerimizde görev alan arkadaşlarıma başarıları diliyorum. Bu yakaladığımız heyecanı, kongrelerle elde ettiğimiz bu coşkuyu bundan sonra aynı kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Burada asla taviz veremeyiz, fire veremeyiz. Rehavet bundan sonra hiç mi hiç olmamalı."