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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 13:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (3) - "Cumhuriyet döneminde yaşadığımız ekonomik ve siyasi krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz, inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek" - "Milletimizin gönlünde yaptığı, bizim de halk oylamasıyla sandığa teşmil ettiğimiz bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de taşıyoruz" - "Sadece yönetim sistemini değiştirmekle kalmadık, aynı zamanda farklı isimler altında örgütlenen partilerin ülkenin ve milletin geleceği için güç birliği yapabilmelerinin hukuki altyapısını da kurmuş olduk" - "Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kurulmasına karar verdik" - "FETÖ, rahmetli Özal'ın ismini istismar ederek Ankara'da bir üniversite açmıştı. Malatya Turgut Özal Üniversitesinin açılışıyla hem merhum Özal'a olan vefa borcumuzu ödüyor hem de FETÖ'nün bu istismarını tarihten kazımış oluyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet döneminde yaşadığımız ekonomik ve siyasi krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz, inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bölgedeki son gelişmeleri ve bunlar karşısında ittifakın son durumunu ele aldıklarını söyledi.

Dün 16 Nisan halk oylamasının birinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan, halk oylamasında "evet" diyerek ülkenin ve milletin tarihi yol ayrımında iradesini ortaya koyan ülkenin her ferdine şükranlarını sundu.

Halk oylamasıyla önemli bir anayasa değişikliğinin kabul edildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhuriyet döneminde yaşadığımız ekonomik ve siyasi krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz, inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Aslında Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayet ve krizler üreten bir yönetim sistemiyle devam etmesine imkan kalmadığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tüm çıplaklığıyla görülmüştür. Milletimiz 15 Temmuz'da geçmişten farklı olarak bizzat sokağa inerek, ülkesinin ve milletinin geleceğine el koyarken biz siyasetçilere de çok önemli bir mesaj vermiştir. AK Parti olarak bizim bu konudaki görüşlerimiz, niyetimiz, tutumumuz eskiden beri bellidir. Ancak yönetim sistemi değişikliği gibi çok önemli bir kararın tek bir partinin teklifi olarak hayata geçmesi mümkün değildi. Milletimizin darbe gecesi sokaklarda, meydanlarda, gönüllerde yaptığı ittifakı MHP ve bize destek veren diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek bu önemli adımı attık."

- "Cumhurun ittifakıyla yeni bir dönem başlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos sürecine sadık kaldıklarını, ana muhalefet partisinin son anda geldiğini ve orada konuşmayı fırsat bildiğini ve sonrasında da aleyhte konuşmaya başladığını söyledi.

Ana muhalefetin "akşam başka, sabah başka" hareket ettiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fakat bu süreç MHP ile AK Parti'yi cumhurun ittifakına taşıdı. Şimdi cumhurun ittifakıyla Türkiye'de inşallah yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı, bizim de halk oylamasıyla sandığa teşmil ettiğimiz bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de taşıyoruz. Bu konuyla ilgili gereken hukuki düzenlemeler yapıldı ve Meclisimiz tarafından da kabul edildi. Böylece sadece yönetim sistemini değiştirmekle kalmadık, aynı zamanda Türk siyasetinde farklı isimler altında örgütlenen partilerin ülkenin ve milletin geleceği için güç birliği yapabilmelerinin hukuki altyapısını da kurmuş olduk. Bu gelişmeler ülkemizde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çok daha emin adımlarla ilerleyeceğimizin işaretleridir. Bir kez daha ülkemize, milletimize, siyaset dünyamıza hayırlı olsun."

Erdoğan, salondakilerin "dik dur eğilme, Isparta seninle" tezahüratlarına, "Biz bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik, biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rüku ve secdede eğildik. Bunu böyle bilesiniz." cevabını verdi.

- Vefatının 25. yılında Özal

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 25. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle yad ettiğini söyledi.

Siyaset, devlet ve millet adamı olduğunu belirttiği Özal'ın ruhu için salondakilerle birlikte Fatiha okuyan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin sancılı bir döneminde gerçekleştirdiği reformlarla, ülkemizin önünü açan rahmetli Özal'ın hizmetlerinin önemi vefatından sonra çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle şu müjdeyi de vermek isterim; rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kurulmasına karar verdik. İsmini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesiyle Malatya, iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Kurduğumuz andan itibaren de yaklaşık 30 bin civarında öğrencisi olacak. Mekan, her şey hazır. Hemen adımı atacağız.

FETÖ, rahmetli Özal'ın ismini istismar ederek Ankara'da bir üniversite açmıştı. Malatya Turgut Özal Üniversitesinin açılışıyla hem merhum Özal'a olan vefa borcumuzu ödüyor hem de FETÖ'nün bu istismarını tarihten kazımış oluyoruz. Üniversitemizin Malatya'ya ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Merhum Özal, Türk siyasi hayatında önemli bir semboldür. Sağlığında Özal'a saldıranların AK Parti iktidarında bize saldırmaları da boşuna değildir."

(Sürecek)

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