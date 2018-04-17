AK Parti TBMM Grup toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyona ilişkin, "Bir anda üçüncü dünya savaşı senaryolarının güncellenmesine yol açan bu gelişme, Türkiye'nin Suriye politikasının doğruluğunu ifade etmiştir." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında, Türkiye'de güya ilericilik, devrimcilik ve solculuk adına ülkenin ve milletin hayrına olan her türlü değişime karşı çıkan bir güruhun, bugün de aynı şekilde iş başında olduğunu ifade etti. Anamuhalefet partisine hakim olan zihniyetin, bunun en çarpıcı örneği olduğunu belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Muhalif olmakla yeminli muarız olmayı birbirine karıştıran bu partinin ve onun başındaki zatın ülkemizle, milletimizle, devletimizle olan bağı gün geçtikçe zayıflamaktadır. Öyle ki bu partinin başındaki zatın görevlendirmesiyle bölücü örgütün güdümündeki partinin eski genel başkanının duruşmasını takip eden bir CHP yöneticisi 'Tarihe not düşecek bir savunma' diyebilmiştir. Milletimiz, ülkenin anamuhalefet partisinin terör örgütünün siyasi koluna bakışını ifade eden bu beyanını hafızasına kaydetmiş ve tarihe asıl CHP için not düşmüştür. Terör örgütünün yandaşı partinin eski genel başkanını, bu partinin milletvekillerinden daha çok CHP milletvekilleri ziyaret etmiştir. Bu da manidardır. Allah için bu neyin aşkıdır? 6-8 Ekim olaylarının faillerine yönelik bu teveccühün sırrı nedir? Biz işte bunun için 'Anamuhalefet partisi, ana hıyanet partisi oldu.' diyoruz. Terörist sevicilikten başka hiçbir vasfı bulunmayan bir partiye ve onun sabık genel başkanına gösterilen bu hayranlıkla CHP'nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur, başka bir yer olmaz."

Kandil'i de yakında teröristlerin başına yıkacaklarını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah adım adım oraya da yaklaşıyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ne yaptıysak Kandil'de de onu yapacağız." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Afrin operasyonuna karşı çıktığını ve Afrin şehir merkezine girilmemesi çağrısında bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "Peki, kahraman Mehmetçiğimiz ve Özgür Suriye Ordusundaki kahraman kardeşlerimiz Afrin şehir merkezine girdi de ne oldu Bay Kemal? Hiçbir şey. Çünkü teröristler, onlar gelmeden kuyruklarını paçalarının arasına sıkıştırıp kaçıp gitmişler. Tabi geride şu ana kadar sayıları 4 bin 200'e yaklaşan ceset bırakarak kaçtılar." ifadesini kullandı. - "Biz, Mehmetçik'in parkasını ve postalını giyeriz" Erdoğan, "Biz sanatçılarımız, sporcularımız, medya mensuplarımızla askerlerimize destek ve moral vermek için Hatay'daki sınır karakolumuza gittiğimizde bu zat, yine muvazeneyi yitirmiş herkese hakaretler yağdırmıştı. Sanatçılara hakaretler yağdırmıştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunun üzerine milletimiz kendisini rezili rüsva etmiş olacak ki kalktı kendisi de Hatay'a gitti. Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı herhalde. Onun için laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulunmuştuk. Bunun üzerine CHP'nin başındaki bu zat 'Parkayı ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum' demişti. Nihayet 40 yılda doğru bir söz etti. Biz de ona diyoruz zaten, 'Siz, teröristlerin giydiği parkayı ve postalı giyersiniz. Biz, Mehmetçiğin parkasını ve postalını giyeriz. Aramızdaki fark bu. CHP'nin başındaki zatın mensubu olduğunu ima ettiği örgütlerin ortak özelliği bu ülkenin ve milletin tüm değerlerine düşman olmalarıdır. Kılıçdaroğlu da aynı yolun yolcusu olduğunu itiraf etmekte beis görmediğine göre artık CHP'nin sahte üyelik törenlerine, göstermelik adaylara ihtiyacı kalmadı demektir. Nitekim bu partinin İstanbul İl Başkanının ve pek çok yöneticisinin geçmişten bugüne yaptıkları eylemlere, söyledikleri sözlere bakıyoruz, hepsi de bölücü örgütün borazanlığından ibaret. PKK'dan tut, DHKP-C'ye varıncaya kadar hepsinin buralarla bağlantıları, iltisakları var. Daha da vahimi ülkemizde FETÖ'sünden PKK'sına, DHKP-C'sine kadar ne kadar örgüt destekçisi varsa hepsi de CHP eylemlerinde başı çekiyor."

Bu sırada dinleyicilerden birinin "Şaşırmadık" demesi üzerine Erdoğan, "Ama, şaşırmıyorsun da bu sizde kalmamalı. Toplumda bunu bilmeyen kardeşlerim, vatandaşlarım var. Bunları buna anlatmamız lazım. Unutmayın, hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Milletimiz bunları bilmeli. Bunların, oralarla bağlantılarının ne olduğunu bilmeli." ifadesini kullandı. "Türkiye'nin anamuhalefet partisi unvanı taşıyan CHP'nin böylesine marjinalize edilmesine doğrusu bizim yüreğimiz elvermiyor." diyen Erdoğan, kendilerinin demokrasi anlayışına göre, muhalefetin en az iktidar kadar güçlü olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rekabetin her yerde olduğu gibi siyasette de bereket olduğuna işaret ederek, "Böyle bir CHP'nin ülkemiz ve milletimiz için siyasi alternatif olarak varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Binde 3'lük, 5'lik partilerin üslubu ve tarzıyla anamuhalefetlik yapılmaz, yapılamaz. Eğer anamuhalefetlik iddiasında bulunuyorsanız en az yüzde 50'ye talip olmak zorundasınız. CHP bindelik oranlara talipse bizim yapacak bir şeyimiz yok zaten. Türkiye'de, iktidarda bir değişiklik beklentisi olmayabilir ama anamuhalefet konusunda çok ciddi bir değişiklik beklentisinin oluştuğunu görebiliyoruz." dedi.