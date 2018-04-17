Tüm bu görüşmelerle bölgedeki sükuneti, dayanışmayı kararlılıkla devam ettirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale getirilen 4 bin kilometrekarelik alanın önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını vurguladı. Buralara şu ana kadar yüzbinlerce Suriyelinin geri döndüğünü anlatan Erdoğan, "Cerablus, El Bab, El Rai'ye şu ana kadar 160 bin kişi geri dönmüştür. Afrin daha fazla olacak. Şu anda ön hazırlıklarını yapıyoruz. Bu hazırlıklardan sonra adımımızı atacağız." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'ye ilişkin dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü anımsatarak, bugün de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, perşembe günü ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceklerini söyledi.

"Suriye sınırımızın tamamını güvenli hale getirmeliyiz. Türkiye'nin geleceği için bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmak zorundayız. Madem bu mesele bizim için bir beka meselesidir, öyleyse karşımızda kimin olduğuna değil, bizim ihtiyacımızın ve hedefimizin ne olduğuna bakacağız. Rejimin Doğu Guta'daki saldırıları ve ardından rejime ait kimyasal silah tesislerine yönelik bombardıman göstermiştir ki Suriye'de kırmızı çizgiler yoktur, sadece konjonktürel çıkarlar vardır. Üstelik bizim Suriye konusundaki hassasiyetlerimiz, konjonktürel değil, tam tersine hayatidir. Çünkü kendi güvenliğimiz ve onunla birlikte milyonlarca Suriyelinin geleceği söz konusudur. Öyleyse Suriye sahasında faaliyet göstermeye en çok hakkı olan ülke Türkiye'dir. On binlerce kilometre mesafeden çıkıp, buraya gelmenin ne anlamı var? Yine burada bakıyorsunuz 5 bin tır silah yüklü aracın Kuzey Suriye'de ne işi var, 2 bin kargo uçağın Kuzey Suriye'de ne işi var? Şimdi 60 bine yakın PYD'li, YPG'li teröristi bölgeye getirme gayreti içindeler. Ne getirirseniz getirin, burada bütün her şeyiyle, imkanlarıyla, varını, yoğunu ortaya koyacak, buranın güvenliğini sağlamakta kararlı bir Türkiye Cumhuriyeti var, Türk milletinin evlatları var, öbür tarafta da Özgür Suriye var. Biz şuna inanıyoruz ve biliyoruz; bizim inancımızda nice az, inanmış topluluklar, inanmamış kalabalıkların üzerine Allah'ın izniyle galiptir."

- "Suriye konusunda kimsenin mutlak yanında ya da karşısında değiliz"

Suriye politikasını daha genişleterek ve derinleştirerek hem sahada hem masada söz sahibi olarak yollarına devam edeceklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye konusunda Türkiye kimsenin mutlak yanında veya mutlak karşısında değildir. Biz Suriye'de hem kendi güvenlik önceliklerimizi hem Suriyeli kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını savunuyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Bu çerçevede nerede, ne zaman, kiminle birlikte hareket etmemiz gerekiyorsa ediyoruz. Çıkmış bir tanesi 'Rusya ile Türkiye'nin arasını açtık' diyor. Dış politikamızın esası elbette dostlarımızın sayısın çoğaltmak, düşmanlarımızın sayısını azaltmaktır. Ama bir şartla, dostlarımızın dostluğunu görmemiz lazım ki onlarla birlikte yol yürüyebilelim. Suriye'de olup bitenler bize aynı zamanda dostlarımızın samimiyetini, düşmanlarımızın da gücünü gösteriyor. Hamdolsun her iki konuda da yeteri kadar fikir sahibi olduk. Daha önemlisi kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başarabildiğimizden beri kimseye ihtiyacımız olmadığını da gördük."