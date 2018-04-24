HABER

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (1) - "Siz (CHP) her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca F-16'ların karşısında dikilenlerden olmadınız, tankların karşısına çıkanlardan olmadınız. Sizler hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz" - "Kendi hastalıklı siyasetlerini, ülkemizin bu önemli milli bayramını zehirlemek için kullananları buradan şiddetle kınıyorum"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siz (CHP) her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca F-16'ların karşısında dikilenlerden olmadınız, tankların karşısına çıkanlardan olmadınız. Sizler hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gece 03.34'te 5,1 şiddetinde deprem meydana geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok şükür can kaybı yok, 13 yaralımız var. Ayakta tedavi gördüler. Maddi hasarlar da zaten giderilir." diye konuştu.

Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın Adıyaman'a gideceğini, olayı yerinde inceleyeceklerini bildirdi.

Seçim kanunlarındaki değişiklik paketi başta olmak üzere, tatile girmeden yapılması gereken önemli çalışmalar bulunduğunu anlatan Erdoğan, bu çalışmaların süratle tamamlanmasının ardından seçim çevrelerine dağılarak, sahada gece gündüz çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milli egemenliğimizin sevincini yaşadığımız bir günde, dün Meclis Genel Kurulunda şahit olduğumuz görüntüleri, yapılan tartışmaları asla tasvip etmediğimi burada bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi hastalıklı siyasetlerini, ülkemizin bu önemli milli bayramını zehirlemek için kullananları buradan şiddetle kınıyorum. Milletimizin 15 Temmuz destanını önemsizleştirmek, kendisinin o gece darbecilerin açtığı yoldan kaçışını gizlemek isteyen zatın hezeyanları artık şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır. Dün yalan yanlış her türlü ifadeleri orada kullananlara ben buradan gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı'nda ve orada tankların başındakilerle görüşmeler yapılıyor. Yapıldıktan sonra tanklar yolu açıyor ve ana muhalefetin başındaki Bay Kemal, oradan Bakırköy'e kaçıyor ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde misafir ediliyor. Orada kahvesini yudumlarken, çayını içerken bir taraftan da gelişmeleri takip ediyor. Tabii biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz.

Benim gelişimin nasıl olduğunu ve benim o havalimanına üstelik Enerji Bakanımız Berat Bey, eşim, kızım, torunlarım, onlarla beraber indiğimi... Dün orada (Genel Kurul) bir terbiyesiz vardı. Nasıl olduğunu nereden biliyorsun? Olayı yaşayan benim. İstanbul Emniyet Müdürü ile şöyle konuşmuşuz, şununla şöyle konuşmuşuz, ondan sonra da oraya bu şekilde inmişiz. İnsanda izan denilen bir şey olur, ahlak denilen bir şey olur. Saat 23.17'de sen Genel Başkanın ile oradasın, biz ise Marmaris'ten oraya uçağımızla geliyoruz ve o piste indiğimizde orada F-16'lar ve helikopterler halen uçuyor. İndikten sonra onbinler orada. Sen CHP'lileri kandırabilirsin ama o onbinleri kandıramazsın ve o onbinler bu olayın en yakın şahidi ama senin böyle bir derdin yok. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Hiçbir zaman siz kahramanca F-16'ların karşısında dikilenlerden olmadınız, tankların karşısına çıkanlardan olmadınız. Sizler hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz."

- "Bay Kemal bunları biliyor musun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine karşı 16 saat süren operasyonu bizzat havalimanında yönettiğini belirterek, "Bay Kemal; sen neredeydin o saatlerde? Sen Bakırköy'deydin. Sen kahve yudumlarken biz Atatürk Havalimanı'nda bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım ve tüm o milli kahramanlarla beraber oradaydık." diye konuştu.

Ertesi gün operasyon bitene kadar havalimanında dimdik durduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bunun yanında Valimiz, aynı zamanda 1. Ordu Komutanı, şu anda Genelkurmay İkinci Başkanı, o da orada. Orada kendisine 'Çık bir basın toplantısı yap.' dedik. Genelkurmayı vekaleten orada Ümit Paşa'ya verdik. Bay Kemal bunları biliyor musun? Orada vekaleten Genelkurmay Başkanlığını şu andaki Genelkurmay İkinci Başkanımız Ümit Paşa'ya vermek suretiyle süreci yönettik." değerlendirmesini yaptı.

Bu sırada "AK gençlik hep burada, reisinin yanında" tezahüratına Erdoğan, "Gençler müsaade edin bunları anlatalım, bunlar önemli. Bunlar kim vurduya gitmesin. İyi öğrenin bunları." karşılığını verdi.

(Sürecek)

Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
Gece yarısı korkutan deprem!Gece yarısı korkutan deprem!
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurulu Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsat TBMM GRUP TOPLANTISI

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Garip bir senaryo var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Garip bir senaryo var

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

Bomba iddia: 3 parti anlaştı! Abdullah Gül aday olacak

Bomba iddia: 3 parti anlaştı! Abdullah Gül aday olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.