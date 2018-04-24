AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli ve yerli parayla birlikte inşallah kur oyununu bozacağız. Hatta hatta bir diğer adımı daha söylüyorum, inşallah altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının tecrübeleri ışığında Tel Rıfat ve Münbiç'te diplomatik öncelikli olarak diğer bölgelerde de güvenlik gereklerinin icabına göre çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Kıbrıs'tan Ege'ye, Karadeniz'den Trakya'ya kadar her yerde ülkenin ve milletin çıkarlarına uygun politikaları hayata geçireceklerini anlatan Erdoğan, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar coğrafyadaki sıkı ilişkileri daha da ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Dünyanın her yerindeki mazlumlara, mağdurlara sahip çıkan, vicdanlı dış politika anlayışından asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Kudüs, Suriye, Somali, Myanmar gibi kriz bölgelerinde küresel ölçekte inisiyatif geliştiren bir ülke olarak sorumluluklarımızın büyüklüğünün farkındayız. Önümüzdeki dönemde dünya 5'ten büyüktür tezimizi hayata geçirme konusunda çok daha ileri adımlar atmakta kararlıyız." diye konuştu.