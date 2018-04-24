HABER

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (4) - "Milli ve yerli parayla birlikte inşallah kur oyununu bozacağız. Hatta hatta bir diğer adımı daha söylüyorum, inşallah altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız" - "Ülkemizin değişik yerlerindeki malum imar noktasındaki çirkin yapılanmalarla ilgili adımlar süratle atılacak ve bu konuda artık vatandaşımız 'benim yapımın geleceği ne olacak, şu andaki binamın geleceği ne olacak', bu endişeleri inşallah taşımaktan kurtulmuş olacaklar" - "Milletimiz bizden kuru laf, neticesiz polemik, desteksiz atış değil, ekmeğini, aşını nasıl büyüteceğimizin, kendisine ve evlatlarına nasıl bir gelecek bırakacağımızın planlarını, projelerini duymak istiyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli ve yerli parayla birlikte inşallah kur oyununu bozacağız. Hatta hatta bir diğer adımı daha söylüyorum, inşallah altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının tecrübeleri ışığında Tel Rıfat ve Münbiç'te diplomatik öncelikli olarak diğer bölgelerde de güvenlik gereklerinin icabına göre çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Kıbrıs'tan Ege'ye, Karadeniz'den Trakya'ya kadar her yerde ülkenin ve milletin çıkarlarına uygun politikaları hayata geçireceklerini anlatan Erdoğan, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar coğrafyadaki sıkı ilişkileri daha da ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Dünyanın her yerindeki mazlumlara, mağdurlara sahip çıkan, vicdanlı dış politika anlayışından asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Kudüs, Suriye, Somali, Myanmar gibi kriz bölgelerinde küresel ölçekte inisiyatif geliştiren bir ülke olarak sorumluluklarımızın büyüklüğünün farkındayız. Önümüzdeki dönemde dünya 5'ten büyüktür tezimizi hayata geçirme konusunda çok daha ileri adımlar atmakta kararlıyız." diye konuştu.

- "Altını belirleyici hale getirmenin adımlarını atacağız"

Ekonomide geçen yıl elde edilen yüzde 7.4'lük büyüme oranının Türkiye ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapanlara verilen en güzel cevap olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu yılda da ilk çeyrekte bu oranı yakalarsak, şimdiden söylüyorum hiç şaşmayın. Kur üzerinde oynanan oyunların kayda değer bir ekonomik gerekçesinin ve derinliğinin olmadığı her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Onun için şimdi bizim attığımız adım nedir? Milli para, yerli para. Milli ve yerli parayla birlikte inşallah bu kur oyununu da bozacağız. Hatta hatta bir diğer adımı daha söylüyorum, inşallah altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız."

Bütçe disiplininden ve reform gündeminden taviz vermeden faiz ve enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi tehdit eden tüm sorunların üstesinden yeni dönemde daha kolay geleceklerine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erken seçim kararına piyasaların ve iş dünyasının verdiği olumlu tepki bu sürecin ekonomide risklerin değil, fırsatların tetikleyicisi olarak işaret etmektedir. Halihazırda dünyadaki 10 büyük projenin altısını hayata geçiren bir ülke olarak yatırımlar bizim vazgeçilmemizdir. Yatırımlara devam. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla üçüncü havalimanını İstanbul'da açıyoruz. İnşallah bu yıl sonuna kadar yine İstanbulumuzda dev bir proje olarak Kanal İstanbul'un ihalesini gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde yine boğazdan üç katlı tünelin geçişinin adımlarını da atacağız. Bu arada 18 Mart Çanakkale'deki o muhteşem köprünün karşılıklı ayaklarının temellerini attık, o da şu anda yürüyor. Tabii bunların hepsi yap-işlet-devret mantığına dayalı adımlar."

Şu anda Türkiye'nin 81 vilayetindeki 81 milyon vatandaşın her birinin günlük hayatına olumlu yansımaları olacak ekonomi politikaları ve yatırımlarla hedeflere doğru yürümeyi sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, seçim dokümanları hazırlandığında tüm bunları ayrıntılı bir şekilde milletle paylaşacaklarını kaydetti.

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız da açıklamasını yaptı, ülkemizin değişik yerlerindeki malum, imar noktasındaki çirkin yapılarla ilgili adımlar süratle atılacak ve bu konuda artık vatandaşımız 'benim yapımın geleceği ne olacak, şu andaki binamın geleceği ne olacak', bu endişeleri inşallah taşımaktan kurtulmuş olacaklar." diyen Erdoğan, "Milletimiz bizden kuru laf, neticesiz polemik, desteksiz atış değil, ekmeğini, aşını nasıl büyüteceğimizin, kendisine ve evlatlarına nasıl bir gelecek bırakacağımızın planlarını, projelerini duymak istiyor." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Erdoğan'dan son dakika Abdullah Gül yorumuErdoğan'dan son dakika Abdullah Gül yorumu
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi seçim TBMM GRUP TOPLANTISI

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.