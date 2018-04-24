AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ile MHP'nin ittifakı şeffaf bir şekilde, 81 milyonun gözü önünde ve meşru bir zeminde yapılmıştır. Karşımızdakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Önü arkası belli olmayan pazarlıklarla, rengi, kimliği, kişiliği, haysiyeti hiçbir şeyi belli olmayan, tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Yaptıkları bu." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti ile MHP'nin ittifakının şeffaf bir şekilde, 81 milyonun gözü önünde ve meşru bir zeminde yapıldığına işaret eden Erdoğan, "Karşımızdakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Önü arkası belli olmayan pazarlıklarla, rengi, kimliği, kişiliği, haysiyeti hiçbir şeyi belli olmayan, tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Yaptıkları bu." diye konuştu. Türkiye'nin geçmişte de defalarca bu tarz siyaset mühendislikleriyle karşılaştığını belirten Erdoğan, ama her defasında milletin, kirli pazarlıklara değil iradesine saygılı olan ve hizmet etmek isteyenlere itibar etiğini ifade etti.

Ana muhalefetin etrafında kümelenen tezgahın, AK Parti'nin meselesi olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyu garipsemek dışında başka bir tepki göstermelerine, başka söz söylemelerine gerek bulunmadığını kaydetti. En büyük hakem olan milletin, bunları takip ettiğine ve değerlendirdiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Milletim, geçmişteki Güneş Motel olayının içerisinde olanları nasıl cezalandırdıysa bunlara da vereceği ceza odur. Milletimiz, sandık başına gittiğinde de kararını bunların sonucuna göre verecektir. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sözümüzü sadece tek muhatabımız olarak gördüğümüz milletimize söyleyeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızın hesabını milletimize verecek, bundan sonra da yapacaklarımızın taahhüdünü de yine milletimize sunacağız." Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine uygun şekilde, kendi takvimlerini belirlediklerini anlatan Erdoğan, aday adaylığı başvurularından temayül yoklamalarına, seçim bildirgesinden kampanya planlamasına dahil tüm hazırlıkları süratle tamamladıklarını bildirdi.

Son 5 ayda 49 il kongresine kendisinin, 29'una da Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığını anımsatan Erdoğan, bu şekilde tevafukken adeta bir seçim maratonunu başlattıklarını vurguladı.. Seçime kadar olan süreyi de en verimli şekilde kullanmaya çalışacaklarını aktaran Erdoğan, İzmir ve İstanbul kongrelerini de yapacaklarını belirtti. - "İlk mitingimizi İzmir'de yaparak, 'bismillah' diyeceğiz" Kadın ve gençlik kolları kongrelerinin de yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Biz partiyiz, parti. Biz masa başı kurulmuş bir parti değiliz. Ve bu partinin ilkeleri, çalışması, her şeyi bir farkın ifadesidir. Cumartesi günü önce İstanbul'da bir miting havasında geçeceğine inandığım, kadın kollarımızın il kongresini gerçekleştireceğiz. Ardından da İzmir'de il kongremiz var. Oraya geçeceğiz. Seçim iklimine girdiğimize göre, il kongremiz vesilesiyle ilk mitingimizi İzmir'de yaparak 'bismillah' diyeceğiz." açıklamasını yaptı. Pazar günü de İstanbul'da gençlik kollarının il kongresini, bir miting havasında yapacaklarını anlatan Erdoğan, ardından Özbekistan ve Güney Kore'ye gideceğini kaydetti.

- "Mayıs'ta Avrupa'da toplantı gerçekleştireceğiz" Bu arada seçim kampanyasıyla ilgili planlamaların da şekilleneceğini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah Mayıs'ta Avrupa'daki ilk kapalı spor salonu toplantımızı da yine bir Avrupa ülkesinde gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Şimdiden hangi ülke olduğunu açıklamak istemiyorum."dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken seçimin ardından girileceğimiz yeni dönemi, ülkemizde istikrar ve güvenin teminatı olarak görüyoruz. Zaten 16 Nisan halk oylamasında, anayasa değişikliğiyle yeni bir yönetim sistemine geçme arzumuzun temelindeki sebepler bunlardır. Milletimiz mevcut sistemin sürekli kriz tartışma polemik, darbe, cunta, vesayet üreten yapısından adeta yaka silker hale gelmişti. Eski sistemin son aylarını yaşıyor olmamıza rağmen hala bu hastalıkların devam ettiğini görüyor bulunmamız, milletimizin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğruluğunu bir kez daha takdir etmesini sağlayacaktır." 2 ay sonra büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına giden yolun önünü tamamen açacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yeni dönemde milletimize taahhütlerimiz şunlar olacaktır; yeni dönem, daha fazla demokrasi dönemi, daha güçlü hukuk devleti dönemi olacaktır. Yeni dönem daha fazla refah, daha fazla zenginlik, daha geniş özgürlük dönemi olacaktır. Yeni dönem kalıcı huzurun, kalıcı güven ortamının, daha büyük atılımların dönemi olacaktır. Yeni dönem, yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği bir dönem olacaktır. "