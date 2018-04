AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Milletin karşısına, 81 milyon vatandaşın her birinin geleceğine dair umutlarını besleyerek çıkacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Zaten bizim en güçlü olduğumuz alan da budur. Önümüzde böyle münbit bir zemin dururken ve bu yolda kendimize de yol arkadaşları bulmuşken, ana muhalefeti ve onun kağıttan kayığına binmeye çalışanları kendi hallerine bırakmak en doğrusudur." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet mitinglerinden 27 Nisan bildirisine, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişimine, bölücü örgütün çukur eylemlerinden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar, ülkemizin başına musallat edilen tüm kara bulutları sizlerle dağıttık. Karanlık güçlerden aldıkları destekle sokakları işgale kalkışan vandallar her tarafı yakıp yıkarken, sizlerin gösterdiği o sağlam duruş var ya nice hesapları bozdu. Pensilvanya'da kurgulanan senaryoları ülkemizde sahnelemek isteyenlerin oyunları, sizlerin o tunçtan bir yürek gibi sapasağlam duran iradesine çarpıp başarısızlığa uğradı. Türkiye'yi içeride ve dışarıda çukurlarla kuşatmak isteyenlere en güzel cevabı siz verdiniz."

"Türkiye'de hayata geçirilen her projenin altında da beraber imzamız var." diyen Erdoğan, Türkiye'yi 15 yılda 3,5 kat büyüttüklerini vurguladı.

Türkiye'nin 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu vardı. 79 senede Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar bölünmüş yol. Biz buna 19 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Dağları delerek tüneller açtık, aşığı maşuğuna kavuşturduk. Bunlar durup dururken olmadı, azimle ve kararlılıkla oldu. Yüksek hızlı tren diye bir şey mi vardı bu milletin defterlerinde kitabında? Ama yüksek hızlı trene de elhamdülillah kavuştuk. Şu an hızla bunlar devam ediyor. Bir taraftan Marmarayımız denizin altında, öbür tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü, öbür tarafta Osmangazi Köprüsü, Öbür tarafta Avrasya Tüneli; bütün bunlar bu dönemin içerisinde oldu. Daha neler olacak neler? Enerjide, şehircilikte, sporda, tarımda, sanayide, ticarette, turizmde, çalışma hayatında; velhasıl her alanda milletimizi, cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat be kat fazlası hizmetlere hep birlikte kavuşturduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde sıkıntı yaşandığını belirterek, "Ama bu yıl inşallah beklentimiz 40 milyon turist. Bu ondan sonra büyüyerek devam edecek. Bütün mesele, iş bilenin kılıç kuşananındır." dedi.