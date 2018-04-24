AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin önüne 2023 hedeflerimizle beraber çıktık. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarımızı birlikte armağan ettik. İhracatımıza, istihdamımıza, üretimimize birlikte rekorlar kırdırdık." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, "meydanı haramilere bırakmayacaklarını, kem söz sahiplerine hadlerini bildirmekten geri kalmayacaklarını" belirtti. Milletin karşısına, 81 milyon vatandaşın her birinin geleceğine dair umutlarını besleyerek çıkacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Zaten bizim en güçlü olduğumuz alan da budur. Önümüzde böyle münbit bir zemin dururken ve bu yolda kendimize de yol arkadaşları bulmuşken, ana muhalefeti ve onun kağıttan kayığına binmeye çalışanları kendi hallerine bırakmak en doğrusudur." ifadesini kullandı. Yeni dönemde yürütme yetkilerinin Cumhurbaşkanına geçtiğine işaret eden Erdoğan, TBMM'nin yasama konusunda tek yetkili olarak, eskisinden de güçlü ve itibarlı bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

- "Pensilvanya'da kurgulanan senaryoları..." Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında yapılan seçimlerden beri ülkeyi bu AK Parti Grubu ile yönettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Milli iradeye vurulmak istenen prangaları sizlerle birlikte parçalayıp attık. Vesayetin zincirlerini sizlerle birlikte kırdık. 28 Şubat benzeri bir girişimle Türkiye'nin yeniden karanlığa gömülmesini sizlerle birlikte engelledik. Partimiz kapatılmaya çalışıldığında Türk siyasetinin gösterdiği en onurlu duruşu sizlerle beraber ortaya koyduk. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek sadece ülkemizdeki değil, küresel sistemdeki çarpıklıklara başkaldırımızı yine sizlerle beraber yaptık. Türkiye'ye demokraside ve özgürlüklerde sınıf atlatan o sessiz devrimleri sizlerle birlikte hayata geçirdik. Terör örgütleri üzerinden ülkemize diz çöktürmeye çalışanları sizlerle birlikte engelledik. Cumhuriyet mitinglerinden 27 Nisan bildirisine, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişimine, bölücü örgütün çukur eylemlerinden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar, ülkemizin başına musallat edilen tüm kara bulutları sizlerle dağıttık. Karanlık güçlerden aldıkları destekle sokakları işgale kalkışan vandallar her tarafı yakıp yıkarken, sizlerin gösterdiği o sağlam duruş var ya nice hesapları bozdu. Pensilvanya'da kurgulanan senaryoları ülkemizde sahnelemek isteyenlerin oyunları, sizlerin o tunçtan bir yürek gibi sapasağlam duran iradesine çarpıp başarısızlığa uğradı. Türkiye'yi içeride ve dışarıda çukurlarla kuşatmak isteyenlere en güzel cevabı siz verdiniz."

Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na kadar tüm operasyonları milletin varlığı ve desteğini arkalarında hissederek başlattıklarını vurgulayan Erdoğan, ardından da zafere ulaştıklarını belirtti. - "Cumhuriyet tarihimizin en büyük yönetim değişikliği" Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük yönetim değişikliğini sizlerin gücü ve iradesiyle gerçekleştirdik. Herkesin sizleri tahrik etmeye çalıştığı dönemde, 'önce Türkiye' diyerek ortaya koyduğunuz duruşla tarihe altın harflerle geçtiniz." ifadesini kullandı. "Türkiye'de hayata geçirilen her projenin altında da beraber imzamız var." diyen Erdoğan, Türkiye'yi 15 yılda 3,5 kat büyüttüklerini vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Milletimizin önüne 2023 hedeflerimizle beraber çıktık. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarımızı birlikte armağan ettik. İhracatımıza, istihdamımıza, üretimimize birlikte rekorlar kırdırdık. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatla bu yoldaydık, hamdolsun şu anda 160 milyar dolara çıktık. Oralara durup dururken gelmedik. IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olan bir Türkiye'yi aldık, 2013'te IMF'ye kuruş borcu olmayan bir Türkiye'ye geldik. Bay Kemal, bunlar durup dururken olmadı. Daha da ötesi, 27,5 milyar dolar Merkez Bankası döviz rezervi varken, hamdolsun şu anda 110 milyar dolar döviz rezervini yakaladık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte Türkiye'ye birlikte çağ atlattık.

Türkiye'nin 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu vardı. 79 senede Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar bölünmüş yol. Biz buna 19 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Dağları delerek tüneller açtık, aşığı maşuğuna kavuşturduk. Bunlar durup dururken olmadı, azimle ve kararlılıkla oldu. Yüksek hızlı tren diye bir şey mi vardı bu milletin defterlerinde kitabında? Ama yüksek hızlı trene de elhamdülillah kavuştuk. Şu an hızla bunlar devam ediyor. Bir taraftan Marmarayımız denizin altında, öbür tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü, öbür tarafta Osmangazi Köprüsü, Öbür tarafta Avrasya Tüneli; bütün bunlar bu dönemin içerisinde oldu. Daha neler olacak neler? Enerjide, şehircilikte, sporda, tarımda, sanayide, ticarette, turizmde, çalışma hayatında; velhasıl her alanda milletimizi, cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat be kat fazlası hizmetlere hep birlikte kavuşturduk." Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde sıkıntı yaşandığını belirterek, "Ama bu yıl inşallah beklentimiz 40 milyon turist. Bu ondan sonra büyüyerek devam edecek. Bütün mesele, iş bilenin kılıç kuşananındır." dedi.