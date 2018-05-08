AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, AK Parti Genel Başkanlığına, Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına milletin getirdiğini belirterek, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. İnşallah 24 Haziran'da, milletimizle birlikte yıkım ekibine hak ettiği dersi bir kez daha vereceğimize inanıyorum." dedi. Erdoğan, partisinin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, manifestolarını millet ile paylaştıklarını, yakında projelerini de anlatacaklarını ifade etti. "İktidara gelmek için 16 yıldır bekleyen muhalefetin çok daha büyük iddiaları, çok daha fazla projesi olması gerekmez mi?" diye soran Erdoğan, ancak olmadığını belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: "Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına da AK Parti Genel Başkanlığına da Başbakanlığa da Cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Bugüne kadar vesayetçilerden darbecilere kadar kim bizi haksız, hukuksuz yere yıkmaya çalıştıysa her seferinde milletimizle birlikte biz karşılarında durduk. İnşallah 24 Haziran'da da milletimizle birlikte yıkım ekibine hak ettiği dersi bir kez daha vereceğimize inanıyorum."

Grup toplantısındaki kadınların slogan atması üzerine Erdoğan, "Hanımlar bu kadar coşkulu olduğuna göre 24 Haziran bir başka geçecek." diye karşılık verdi. - "Ötekilerin tarzı yıkmak, yok etmek olabilir" Erdoğan, başka cumhurbaşkanı adaylarının da olduğuna işaret ederek, ne kadar çok adayla yarışırsalar o kadar memnun olacaklarını belirtti. Demokrasinin güzelliğinin bu olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin demokraside geldiği noktayı görmek isteyenlerin, 24 Haziran seçimlerindeki bu geniş yelpazeye, çeşitliliğe, renkliliğe bakmasını istedi. "Her yiğidin bir yoğurt yemesi" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ötekilerin tarzı yıkmak, yok etmek olabilir bizim siyaset anlayışımız hizmet üzerine, proje üzerine, yatırım üzerine, inşa üzerine kuruludur." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimlerde de millete, demokrasiden ekonomiye, adaletten altyapıya kadar her alanda yaptıklarını ve yapacaklarını anlatacaklarını bildirdi. -"Milletin iradesine saygısızlık" Muhalefetin projesi yok dediklerini ancak haksızlık etmiş olabileceklerini aktaran Erdoğan, muhalefetin projesinin, Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmek olduğunu belirtti. Bu tavrın, milletin 16 Nisan'da ortaya koyduğu iradeye saygısızlık olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Madem bunlar AK Parti'nin her yaptığının tersini vaat ediyorlar öyleyse milletimize çağrı yapıyorum. Size bu vaatle gelenlere şunları da sorun: AK Parti, Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı siz onları da mı yıkacaksınız? AK Parti, Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, siz onları da işten atacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 111 yeni üniversite açtı siz onları da kapatacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 69 milyon kişiye geniş bant internet hizmeti sağladı siz onları da kesecek misiniz? AK Parti, Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, onları da kaldırıp atacak mısınız? AK Parti, 540 bin yeni sağlık çalışanını hizmete aldı, onları da kapı dışarı edecek misiniz? AK Parti, 5 bine yakın yeni ambulansı hizmete soktu, bunları da hurdaya mı çıkaracaksınız? AK Parti, Türkiye'de 817 bin yeni konut yaptı, onları da mı yıkacaksınız? AK Parti, 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı siz bunların asfaltını söküp yeniden tarlaya mı dönüştüreceksiniz? AK Parti, Türkiye'de 383 kilometre uzunluğa sahip 258 yeni tünel açtı, bunları yeniden taş, toprakla dolduracak mısınız? AK Parti, Türkiye'de yüksek hızlı tren hatları yaptı, mevcut hatları modernize etti, siz yeniden kara trene dönecek misiniz? AK Parti, Türkiye'de 29 yeni havalimanı inşa etti, yurt dışı uçuş noktaları sayısını 307'ye çıkardı bunları kapatacak mısınız? AK Parti, sadece 6 ilde kullanılan doğalgazı 78 ile çıkardı, yıl sonuna kadar 81 ilde. Siz bu doğalgaz borularını söküp atıp, evleri kömür sobasına geri mi döndüreceksiniz?