AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide hiçbir rasyonel ve teknik temeli olmayan, tamamen kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirmek için hayata geçirecek projelerimiz var." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, terör örgütlerinin başlarını gidip inlerinde ezdiğini belirterek, "Siz yeniden ülkeyi bunlara teslim mi edeceksiniz?" diye sordu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar 4 bin 423 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Erdoğan, 4 bin kilometrekarelik alanın güvenli hale getirildiğini ve sığınmacıların buraya dönüşlerinin sağlanmaya başlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz buraları yeniden terör örgütlerine mi bırakacaksınız? Milletimden rica ediyorum, yarın muhalefet oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine lütfen bunları sorun. Türkiye'yi eski yönetim sistemine döndürmek isteyenlerin, ihtimaldir ki bunlara da niyeti vardır." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un, böylelerini çok güzel tarif ettiğini dile getiren Erdoğan, şairin, "Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir. Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver 'işte budur kubbe' diye, iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan. Bunların var mı sizin listede hiç benzeri; yok. Ya ne var? Bir kuru dil siz buyurun karnım tok." dizelerini okudu.