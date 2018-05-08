AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide hiçbir rasyonel ve teknik temeli olmayan, tamamen kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirmek için hayata geçirecek projelerimiz var." dedi.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, terör örgütlerinin başlarını gidip inlerinde ezdiğini belirterek, "Siz yeniden ülkeyi bunlara teslim mi edeceksiniz?" diye sordu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar 4 bin 423 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Erdoğan, 4 bin kilometrekarelik alanın güvenli hale getirildiğini ve sığınmacıların buraya dönüşlerinin sağlanmaya başlandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz buraları yeniden terör örgütlerine mi bırakacaksınız? Milletimden rica ediyorum, yarın muhalefet oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine lütfen bunları sorun. Türkiye'yi eski yönetim sistemine döndürmek isteyenlerin, ihtimaldir ki bunlara da niyeti vardır." diye konuştu.
Mehmet Akif Ersoy'un, böylelerini çok güzel tarif ettiğini dile getiren Erdoğan, şairin, "Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir. Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver 'işte budur kubbe' diye, iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan. Bunların var mı sizin listede hiç benzeri; yok. Ya ne var? Bir kuru dil siz buyurun karnım tok." dizelerini okudu.
Erdoğan, "Milletimizin, bunların kuru dillerine karnının tok olduğunu biliyoruz. İnşallah seçim günü sandıkta, inşa etmek için yola çıkanla yıkmak için yola çıkan arasındaki farkı bir kez daha hep birlikte göreceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim milletimize taahhüdümüz; yeni yönetim sistemini derhal tüm unsurlarıyla hayata geçirmek, eksikliklerini, aksaklıklarını derhal görüp bunları da gidermektir. Yönetim sisteminin değişecek olmasının bize sağlayacağı imkanları gayet iyi biliyoruz. Manifestomuzda, bu imkanlarla tahayyül ettiğimiz Türkiye hayalini kısmen ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.
-"Yerimizde saymamız kesinlikle düşünülemez"
AK Parti'nin 16 yıldır iktidarda bulunduğunu ve bu sürede ortaya çıkan bir birikiminin olduğunu vurgulayan Erdoğan "Eski yönetim sistemiyle yapabildiklerimiz bunlardır. Dünya değişirken, Türkiye değişirken, AK Parti'nin ve yeni dönemde hükümeti kuracak olan cumhurbaşkanı olarak bizim yerimizde saymamız kesinlikle düşünülemez." dedi.
Her şeyden önce ciddi bir birikimlerinin ve tecrübelerinin bulunduğunu anlatan Erdoğan, "5 yıla yakın İstanbul gibi bir şehrin Belediye Başkanlığı tecrübesi var. Ardından 11 yıl Başbakanlık, ardından yaklaşık 3,5-4 yıl Cumhurbaşkanlığı tecrübemiz var. Sadece ulusal tecrübe değil bu, bir de uluslar arası tecrübemiz var. Yani yola yeni çıkan bir çırak değil bu kadro. Gerek şahsım gerekse arkadaşlarım bir defa deneyimli, tecrübeli. İnşallah bundan sonraki süreçte biz yeni yola çıkan olmayacağız." diye konuştu.
Erdoğan, aldıkları mesafenin üzerine şimdi süratle yeni projeleri koyarak devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi yeni yönetim sisteminin ruhuna uygun şekilde çok daha ileri hedeflere yürümek kararındayız. Fakat bizim karşımızdakilerin hiçbirinin bir defa böyle bir ne deneyimi, ne tecrübesi yok. Onlar bu işe sıfırdan, yeni başlayacaklar. Biz ise aldığımız bu mesafenin üzerine şimdi inşallah yeni projelerle adımlarımızı atarak süratle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Tabii bu asla eskiyle çelişme veya eskiyi reddetme değil. Tam tersine 16 yılın birikimi üzerine yepyeni bir Türkiye inşa etme sürecidir.
Dün, bizim için Meclisteki çoğunluğumuz ve buna dayanan Hükümetimiz, ülkemizi ve milletimizi uzun zaman maruz kaldığı ihmallerden kurtarma konusunda yapacağımız çalışmaların güç kaynağıydı. Yarın da Cumhurbaşkanlığı hükümetini ve ona destek olacak Meclis çoğunluğunu, Türkiye'yi hedeflerine, milletimizi hayallerine kavuşturmanın güç kaynağı olarak talep ediyoruz."
-"Yapacak çok işimiz var"
Yapacak çok işlerinin olduğuna değinen Erdoğan, demokraside, terör örgütlerinin her yolu kullanarak gerçekleştirdiği sabotajlara rağmen, ileriye doğru atacakları daha çok adımın bulunduğunu bildirdi.
Erdoğan, "Ekonomide hiçbir rasyonel ve teknik temeli olmayan, tamamen kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirmek için hayata geçirecek projelerimiz var. Dış politikada Suriye, Irak, İran, Balkanlar, AB, ABD, Rusya, Orta Asya, Afrika başta olmak üzere her alanda yapacağımız çok iş var." diye konuştu.
Güvenlik konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımız içinde ve dışında artık kaçınılmaz hale gelen operasyonları sürdürmeye, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var. Hizmet kalitesini yükseltecek, eğitim-öğretim kurumlarımız, sağlık kurumlarımız, yapacak yeni otoyollarımız, hızlı tren hatlarımız, barajlarımız ve el uzatacak gariplerimiz var. Bütün bunları etkili ve kararlı bir şekilde yapabilmek için elbette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok önemli bir kolaylık olacaktır. Ama aynı zamanda Mecliste de çoğunluğu sağlamamız şarttır." ifadesini kullandı.
(Sürecek)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama
Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!
AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı
Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!
İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı
Eski nüfus cüzdanları ile 24 Haziran seçiminde oy kullanılabilecek mi?
Fuhuş operasyonunda Gürcü kadın dolaptan çıktı!
Chantelle Connelly bikiniyle çöp atmaya çıkınca...
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum