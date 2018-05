AK Parti TBMM Grup Toplantısı

- "Hiçbir zaman iki yüzlü, iki dilli olmadık"

Tek sorumluluklarının ve taahhüdünün millete ve ülkeye olduğunu ifade eden Erdoğan, bunun dışında kimseye bir mecburiyetlerinin ve mahkumiyetlerinin bulunmadığını bildirdi. Bugüne kadar yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını millete vermekten hiç çekinmediklerini dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hesabımız halkadır, Hakk’adır. Bu da böyle biline. Bugün de bu hesabı her yerde, herkese karşı göğsümüzü gererek veririz. Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizin başarısı için ne kadar samimiyetle gayret gösterdiysek, bölücü örgütü açtığı hendeklere gömerken, inlerinde bulup tepesine binerken de aynı derecede samimiydik. Bizim tek derdimiz milletimizin geleceğine, güvenle, huzurla, umutla bakabilmesini sağlamaktı. Biz terör örgütünün güdümündeki parti ve kuruluşlar gibi hiçbir zaman iki yüzlü, iki dilli olmadık. Her yerde, her zaman, her durumda herkese aynı şeyleri söyledik, söylemeye de devam ediyoruz."

Suriye politikasında da benzer bir şekilde samimi davrandıklarını aktaran Erdoğan, "Suriye yönetimiyle geçmişte hem sınır komşumuz hem de kadim bir tarihi geçmişi paylaştığımız kardeşlerimizin temsilcisi olarak görüşürken gerçekten samimiydik. Rejim kendi halkına zulmetmeye başladığında ise Suriyeli kardeşlerimize sınırlarımız içinde ve dışında verdiğimiz destekte de aynı derece samimi olduk." ifadesini kullandı.