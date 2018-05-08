AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aday belirleme sürecimizi titizlikle sürdürerek, milletimizin karşısına gerçekten herkesin 'işte budur' diyeceği isimlerle çıkmakta kararlıyız." dedi.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidarları döneminde Türkiye olarak hiçbir ülkeye, hiçbir uluslar arası kuruma kayıtsız, şartsız bağlılık veya kayıtsız, şartsız husumet anlayışıyla hareket etmediklerini vurguladı.
"Biz kişilere değil ilkelere bağlıyız. Karşımızdakiler bu ilkelere uyarlarsa ne ala, uymazlarsa hiç kusura bakmasınlar. Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda dilediğini yapmakta serbesttir. Bu da böyle bilinsin." diyen Erdoğan, bugüne kadar hep böyle davrandıklarını ve bundan sonra da aynı şekilde davranmaya devam edeceklerini söyledi.
- "Herkesin 'İşte budur' diyeceği isimlerle çıkmakta kararlıyız"
24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Erdoğan, seçimlere az bir süre kaldığına işaret etti. Erdoğan, şöyle devam etti:
"Aday belirleme sürecimizi titizlikle sürdürerek, milletimizin karşısına gerçekten herkesin 'işte budur' diyeceği isimlerle çıkmakta kararlıyız. Açık ve net söyleyeceğim, tabii ki 600 isimden oluşan bir listeyle halkımızın karşısına çıkacağız. Listelerimizde yer alanlar olacaktır, yer alamayanlar olacaktır. Biz bunları bir kuyumcu hassasiyeti içerisinde elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Yer alanlar, yer almayanlar bu noktada bizi anlayışla karşılamaları gerekir. Birçok ölçüleri devreye sokmak suretiyle oluşturacağımız bu listelerle tek derdimiz var, halkımızın karşısına en ideali ile çıkabilmek."
Erdoğan, listeleri belirleme konusunda birçok hassasiyetleri olduğunu, bölgenin demografik yapısından hassasiyetlerine varıncaya kadar birçok hususu gözden geçireceklerini bildirdi.
Dengeleri kurarak bir liste hazırlamak istediklerini dile getiren Erdoğan, "Meclis grubumuz ne kadar güçlü olursa Cumhurbaşkanlığı hükümeti olarak yürütmede o kadar rahat ederiz." diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın da şu ana kadar iyi gittiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Allah nazardan saklasın. Diğer partilerin kurduğu üç benzemez ittifakının tersine biz tek cumhurbaşkanı adayıyla milletimizin karşısına çıkacağız. Seçime kadar olan yaklaşık 7 haftalık sureyi en verimli şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki hafta, gireceğimiz ramazan ayının bereketi inşallah seçim çalışmalarımıza da yansıyacaktır. İl kongrelerimiz vesilesiyle son 5 ayda 50 şehrimize gitme imkanı bulmuştum. Seçim tarihine kadar da en azından büyük şehirlerimizi kapsayan bir programımızı mutlaka gerçekleştireceğiz. Milletvekili aday listelerinin ilanıyla hep birlikte tam saha çalışmayı sürdüreceğiz."
Erdoğan, partililere lise ve üniversiteli gençlerle buluşarak AK Parti iktidarı döneminde yapılan çalışmaları anlatmalarını isteyerek, "(Ya bunu bilmeyen mi var?) sanabilirsiniz. Hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Bilmiyorlar, anlatacaksınız, anlatın ki onlar da bunu bir başka bilmeyene anlatsınlar. Rabiamızı unutmayın, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.
Eski bakanlardan Cevat Ayhan'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "Çok değerli büyüğümüz eski Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ağabeyimiz uzun zamandır yoğun bakımdaydı, rahmetli oldu. İkindi namazına müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nden cenazesi kalkacak. Bunu da duyurmuş olayım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında dereceye giren milli sporcular ve bazı partililerle fotoğraf çektirdi.
(Bitti)
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