AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aday belirleme sürecimizi titizlikle sürdürerek, milletimizin karşısına gerçekten herkesin 'işte budur' diyeceği isimlerle çıkmakta kararlıyız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidarları döneminde Türkiye olarak hiçbir ülkeye, hiçbir uluslar arası kuruma kayıtsız, şartsız bağlılık veya kayıtsız, şartsız husumet anlayışıyla hareket etmediklerini vurguladı.

"Biz kişilere değil ilkelere bağlıyız. Karşımızdakiler bu ilkelere uyarlarsa ne ala, uymazlarsa hiç kusura bakmasınlar. Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda dilediğini yapmakta serbesttir. Bu da böyle bilinsin." diyen Erdoğan, bugüne kadar hep böyle davrandıklarını ve bundan sonra da aynı şekilde davranmaya devam edeceklerini söyledi.

- "Herkesin 'İşte budur' diyeceği isimlerle çıkmakta kararlıyız"

24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Erdoğan, seçimlere az bir süre kaldığına işaret etti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aday belirleme sürecimizi titizlikle sürdürerek, milletimizin karşısına gerçekten herkesin 'işte budur' diyeceği isimlerle çıkmakta kararlıyız. Açık ve net söyleyeceğim, tabii ki 600 isimden oluşan bir listeyle halkımızın karşısına çıkacağız. Listelerimizde yer alanlar olacaktır, yer alamayanlar olacaktır. Biz bunları bir kuyumcu hassasiyeti içerisinde elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Yer alanlar, yer almayanlar bu noktada bizi anlayışla karşılamaları gerekir. Birçok ölçüleri devreye sokmak suretiyle oluşturacağımız bu listelerle tek derdimiz var, halkımızın karşısına en ideali ile çıkabilmek."