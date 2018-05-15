HABER

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 12:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz" - "İsrail'in şiddetine kol kanat geren Amerikan yönetimi bilmelidir ki zulüm nemrutları abat etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abat etmeyecektir" - "Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu karar bizim için yok hükmündedir"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz." dedi.

Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, bu sabah acı bir haber aldıklarını dile getirerek başlayan Yıldırım, Malatya'nın Darende ilçesinde kaza geçiren AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan yardımcıları Siraç Bingöl ve Emrullah Ataş'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Yıldırım, hayatını kaybeden Bingöl ve Ataş'a, Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Binali Yıldırım, dün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olunduğunu belirterek, "Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma merasimi esnasında, Gazze sınırında silahı olmayan sivil insanlar bu kararı protesto ettiler. Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz." diye konuştu.

Yaşanan olaylarda şu ana kadar yaklaşık 60 Filistinlinin şehit olduğuna, 3 bine yakın yaralı bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'nin, Filistinliler ile dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettiğini, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişarelerde bulunmak üzere çağrıldığını hatırlattı.

Yıldırım, ayrıca bugün TBMM'de Filistin gündemli özel oturum gerçekleştirileceğini bildirdi.

- "İnsanlığın vicdanına atılmış kurşunlar"

Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyon vatandaşının, Filistin'in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. İsrail'in şiddetine kol kanat geren Amerikan yönetimi bilmelidir ki zulüm nemrutları abat etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abat etmeyecektir. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu karar bizim için yok hükmündedir."

Başbakan Yıldırım, 21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun toplandığını ifade ederek, konuya ilişkin oylamada 128 ülkenin, Amerika'nın bu karardan vazgeçmesi ve büyükelçiliğin taşınmaması yönünde oy kullandığını hatırlattı.

Yıldırım, "Maalesef Amerikan yönetimi BM'nin, dünyadaki 128 ülkenin iradesini yok sayarak bu yanlış kararında ısrar etti. Sonuç; 60 insanın hayatı, binlerce insanın yaralanması. Amerikan elçiliğinin açılışı, Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır." dedi.

(Sürecek)

Türkiye, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini geri çağırdıTürkiye, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini geri çağırdı
Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!
Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladıKudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Büyükelçiliği AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım Filistin israil katliam Kudüs TBMM GRUP TOPLANTISI

En Çok Okunan Haberler

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

İlginizi Çekebilir

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Devlet Bahçeli'den Kudüs tepkisi

Devlet Bahçeli'den Kudüs tepkisi

Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Selahattin Demirtaş için flaş talep

Selahattin Demirtaş için flaş talep

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Haziran seçimleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Haziran seçimleri açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.