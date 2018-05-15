AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Binali Yıldırım, dün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olunduğunu belirterek, "Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma merasimi esnasında, Gazze sınırında silahı olmayan sivil insanlar bu kararı protesto ettiler. Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz." diye konuştu.

Konuşmasına, bu sabah acı bir haber aldıklarını dile getirerek başlayan Yıldırım, Malatya'nın Darende ilçesinde kaza geçiren AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan yardımcıları Siraç Bingöl ve Emrullah Ataş'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz." dedi.

Yaşanan olaylarda şu ana kadar yaklaşık 60 Filistinlinin şehit olduğuna, 3 bine yakın yaralı bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'nin, Filistinliler ile dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettiğini, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişarelerde bulunmak üzere çağrıldığını hatırlattı.

Yıldırım, ayrıca bugün TBMM'de Filistin gündemli özel oturum gerçekleştirileceğini bildirdi.

- "İnsanlığın vicdanına atılmış kurşunlar"

Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyon vatandaşının, Filistin'in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. İsrail'in şiddetine kol kanat geren Amerikan yönetimi bilmelidir ki zulüm nemrutları abat etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abat etmeyecektir. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu karar bizim için yok hükmündedir."

Başbakan Yıldırım, 21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun toplandığını ifade ederek, konuya ilişkin oylamada 128 ülkenin, Amerika'nın bu karardan vazgeçmesi ve büyükelçiliğin taşınmaması yönünde oy kullandığını hatırlattı.

Yıldırım, "Maalesef Amerikan yönetimi BM'nin, dünyadaki 128 ülkenin iradesini yok sayarak bu yanlış kararında ısrar etti. Sonuç; 60 insanın hayatı, binlerce insanın yaralanması. Amerikan elçiliğinin açılışı, Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır." dedi.

(Sürecek)

