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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: (2) - "(İsrail'in Gazze'deki katliamı) Bütün insanlığı bu vahşete karşı koymaya ve lanetlemeye davet ediyorum. Bütün inanç gruplarını, bütün siyasetçileri zulme karşı tek yürek olmaya davet ediyorum" - "Cuma günü Yenikapı'da 'Zulme Karşı Duruş' adı altında büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bu büyük buluşmaya, büyük dayanışmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum" - "Bu bir parti programı değildir. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşlerimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya gelinecek ve bir anlamda Yenikapı Ruhu'nun da tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili, "Bütün insanlığı bu vahşete karşı koymaya ve lanetlemeye davet ediyorum. Bütün inanç gruplarını, bütün siyasetçileri zulme karşı tek yürek olmaya davet ediyorum." çağrısı yaptı.

Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Filistin'de küresel barış adına son derece vahim bir durumun cereyan ettiğini dile getirdi.

Elçiliklerin, esasen ülkelerarası ilişkileri geliştirmek açıldığını belirten Yıldırım, "Ancak Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece kaygı verici bir gelişmedir. Orantısız güç kullanarak terör uygulayan İsrail'in linç ve şiddet politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz." dedi.

Türk milletinin bütün varlığıyla Filistin davasına geçmişte sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Filistinli kardeşlerimizin yaralarını saracağız ve sonuna kadar yanlarında olacağız. 81 milyon vatan evladının kalbi Kudüs'tedir, Filistinli kardeşlerimizle birlikte atmaktadır." diye konuştu.

Bütün insanlığı bu vahşete karşı koymaya ve lanetlemeye, bütün inanç gruplarını, bütün siyasetçileri zulme karşı tek yürek olmaya davet eden Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. İslam dünyası, bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmalıdır. Mübarek Ramazan ayının arifesinde masumların yüreğine ateş düşürdüler. Bu zalimliklere karşı İslam dünyası ve insanlık birlik ve beraberlik göstermek mecburiyetindedir. Bu zulme sessiz kalınmamalıdır. Türkiye, bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır."

- "Zulme Karşı Duruş"

Başbakan Yıldırım, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında ve Cumhurbaşkanı ile istişareler sonucu, bu gelişmeler üzerine bir dizi karar aldıklarını anımsatarak, Cuma günü itibarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak olağanüstü bir zirve çağrısı yaptıklarını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatının İstanbul Deklarasyonu'nda, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunun bütün dünyaya ilan edildiğini aktaran Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Filistin devletini ve Doğu Kudüs'ün işgal altındaki başkenti olduğunu bütün Birleşmiş Milletler üyesi devletlere kabul edilmesi çağrısı yapılmıştır. Türkiye olarak biz bu kararın sonuna kadar arkasındayız.

Ayrıca 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılığı sağlanmış bir Filistin devletinin vücut bulması, bölgedeki barışın, istikrarın, kardeşliğin tesisi için tek ve yegane yoldur.

Cuma günü ayrıca, bu zirveden sonra Yenikapı'da 'Zulme Karşı Duruş' adı altında büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Buradan Cuma günü saat 15.00'te Yenikapı Meydanı'nda yapılacak bu büyük buluşmaya, büyük dayanışmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu bir parti programı değildir. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşlerimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya gelinecek ve bir anlamda Yenikapı Ruhu'nun da tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır.

Hafta sonu da inşallah Diyarbakır'da olacağız ve Diyarbakır'dan, bölgeden seçim kampanyamızı başlatmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun."

(Sürecek)

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