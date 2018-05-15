AK Parti TBMM Grup Toplantısı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet sözcülerinin emeklilere bayram ikramiyesi konusunda vatandaşların kafalarını bulandıracak açıklamalar yaptığını belirterek, "AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan, her bir emeklimize 1000 lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta." dedi.

Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, milletin 15 yıllık kazanımlarından asla vazgeçmeyeceğini ve iradesi üzerinde vesayet kurulmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Anayasa değişliğinin bunun için yapıldığını ifade eden Yıldırım, millet iradesinin yolunu açtıklarını dile getirdi.

15 yıldır karşılaştıkları engelleri bugün gibi hatırladıklarını anlatan Yıldırım, özgürlük, adalet, hak ve hukuktan asla geri dönüş olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin hiçbir vatandaşının herhangi bir sebeple ötekileştirilemeyeceğini, devletin her vatandaşına eşit şekilde yaklaşarak, hizmet vermeye devam edeceğini dile getiren Yıldırım, siyasetlerinin, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak üzerine olduğunun altını çizdi.