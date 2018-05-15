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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 12:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (4) - "(Emeklilere bayram ikramiyesi) AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan, her bir emeklimize 1000 lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta" - "Şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alan er, erbaşlar, geçici köy koruculuğundan emekli olanlar, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet sözcülerinin emeklilere bayram ikramiyesi konusunda vatandaşların kafalarını bulandıracak açıklamalar yaptığını belirterek, "AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan, her bir emeklimize 1000 lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta." dedi.

Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, milletin 15 yıllık kazanımlarından asla vazgeçmeyeceğini ve iradesi üzerinde vesayet kurulmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Anayasa değişliğinin bunun için yapıldığını ifade eden Yıldırım, millet iradesinin yolunu açtıklarını dile getirdi.

15 yıldır karşılaştıkları engelleri bugün gibi hatırladıklarını anlatan Yıldırım, özgürlük, adalet, hak ve hukuktan asla geri dönüş olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin hiçbir vatandaşının herhangi bir sebeple ötekileştirilemeyeceğini, devletin her vatandaşına eşit şekilde yaklaşarak, hizmet vermeye devam edeceğini dile getiren Yıldırım, siyasetlerinin, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak üzerine olduğunun altını çizdi.

Tüm meselelerinin, vatandaşlarının mutluluğunu görmek olduğuna işaret eden Yıldırım, 81 milyona kucak açtıklarının, millet iradesi, demokrasi ve hukuk devletine sımsıkı sarıldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletle bütünleşerek bugünlere geldiklerini ifade eden Yıldırım, istikameti değiştirmeden millet yolunda beraber yürümeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Grupta bulunan partililerin "Dik dur eğilme, bu millet seninle." sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "Sadece Rabbimizin önünde eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz." ifadesini kullandı.

Emeklilere dini bayramlarda ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin Mecliste kabul edildiğini anımsatan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"İnşallah haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanları diyor ki 'bunlar bu ödemeleri yapmayacaklar, yapsalar bile 500-1500 arasında maaş alanlara 300, 1500-2000 arasındakilere şu kadar, daha yukarıdakilere bu kadar' diye milletin aklını bulandırmaya yönelik bir takım yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Buradan bir kez daha, bu tezviratları yapanlara, bu yalanları atanlara, milletin kürsüsünden şunu söylüyorum; AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan, her bir emeklimize 1000 lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta. Net, eline geçen para, brüt değil. Bunlar havada uçuşan vaatlerine millet dönüp bakmadığı için bu sefer yalana döndüler, yalanla dolanla milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Sadece emeklilerimiz değil bundan kim yararlanacak? Ayrıca şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alan er, erbaşlar, geçici köy koruculuğundan emekli olanlar, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak."

(Sürecek)

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