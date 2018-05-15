AK Parti TBMM Grup Toplantısı

"Dibe vurmuş ekonomimizi, itibarı yok olmuş ülkemizi yeniden ayağa kaldırdık. Yollar yaptık, havaalanları, limanlar yaptık, her ilimize üniversiteler açtık. Organize sanayi bölgeleriyle vatandaşımıza, gençlerimize iş bulduk. Üretim, yatırım, istihdam esaslı politikalar gerçekleştirdik. Türkiye'yi bir dünya ülkesi yaptık. Ülkenin doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini ayırmadık. Her ilimizi, her ilçemizi, her köyümüzü birlikte kalkındırdık. Kadınlarımız, gençlerimiz, işçimiz emeklimiz, esnafımız, sanayicimiz artık geleceğe güvenle bakıyor. Türkiye açtığımız bu yolda, aydınlık yarınlarına kararlılıkla yürümeye devam ediyor."

"Dünyanın bütün mazlumlarının yüreğindeki Recep Tayyip Erdoğan sevgisi tesadüfen oluşmuş bir sevgi değildir. Bu büyük sorumluluğu birlikte taşıyor, bu insanlık görevini yerine getiriyoruz." diyen Yıldırım, AK Parti'nin 16 yıllık kutlu yolcuğunun el ele, omuz omuza bu günlere taşındığını anlattı.

Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yalnızca 81 milyon vatandaşın değil, aynı zamanda mazlum milletlerin de iradesini temsil ettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Dünyanın bütün mazlumlarının yüreğindeki Recep Tayyip Erdoğan sevgisi tesadüfen oluşmuş bir sevgi değildir. Bu büyük sorumluluğu birlikte taşıyor, bu insanlık görevini yerine getiriyoruz." dedi.

-"Allah hepinizden razı olsun"

Başarılarında AK kadroların emeğinin çok büyük olduğunu vurgulayan Yıldırım, zor dönemlerin üstesinden hep beraber geldiklerinin altını çizdi.

Yıldırım, AK Parti'nin kadrolarıyla tarihi başarılara imza attığını belirterek, "AK Parti kadroları en sert rüzgarlarda dahi bir an bile tereddüt yaşamadı, bir kez bile sallanmadı. Dirayetini, inancını bir an bile kaybetmedi. Milletin vekaletine sahip çıktık, hainlere göz açtırmadık." diye konuştu.

AK Parti'nin duruşunu ve asaletini her zaman muhafaza ettiğine değinen Yıldırım, "AK Parti'nin millet sevdasına her bir arkadaşımız sahip çıktı, hareketimizin siyaset felsefesinden, siyaset ahlakından ayrılmadı. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye sevdanız daim olsun." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'de 2002 yılı öncesinde devlet ile millet arasındaki mesafenin çok açıldığını, birçok engellerin konduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu engelleri birer birer kaldırdık. Olması gerektiği gibi devleti milletin hizmetine hasrettik. Devlet-millet kaynaşmasını sağladık. Devlet her vatandaşımızın devletidir. Bütün vatandaşlar hukuk karşısında eşittir. Devlet eliyle toplum mühendisliği yapılmasına asla göz yummadık. 'Önce millet' dedik, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Bunu nasıl yaptık? Elbette daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk devleti ilkelerini gözeterek yaptık. Demokrasimiz işledikçe, siyasetimiz, toplumsal birliğimiz ve ekonomimiz de güçlendi."