AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yalnızca 81 milyon vatandaşın değil, aynı zamanda mazlum milletlerin de iradesini temsil ettiğini söyledi.

"Dünyanın bütün mazlumlarının yüreğindeki Recep Tayyip Erdoğan sevgisi tesadüfen oluşmuş bir sevgi değildir. Bu büyük sorumluluğu birlikte taşıyor, bu insanlık görevini yerine getiriyoruz." diyen Yıldırım, AK Parti'nin 16 yıllık kutlu yolcuğunun el ele, omuz omuza bu günlere taşındığını anlattı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dibe vurmuş ekonomimizi, itibarı yok olmuş ülkemizi yeniden ayağa kaldırdık. Yollar yaptık, havaalanları, limanlar yaptık, her ilimize üniversiteler açtık. Organize sanayi bölgeleriyle vatandaşımıza, gençlerimize iş bulduk. Üretim, yatırım, istihdam esaslı politikalar gerçekleştirdik. Türkiye'yi bir dünya ülkesi yaptık. Ülkenin doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini ayırmadık. Her ilimizi, her ilçemizi, her köyümüzü birlikte kalkındırdık. Kadınlarımız, gençlerimiz, işçimiz emeklimiz, esnafımız, sanayicimiz artık geleceğe güvenle bakıyor. Türkiye açtığımız bu yolda, aydınlık yarınlarına kararlılıkla yürümeye devam ediyor."