AK Parti TBMM Grup Toplantısı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde bir dedikodu yayıyorlar. Milletim de bunu bilsin. 'Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi önemli değil.' Gerisi çok önemli. Meclis de bu dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar önemli hale geliyor. Çünkü Meclis güçlü olunca yürütmenin ihtiyacı olan kanunları yapacak, onun önünü açacak. Hep birlikte yasamayla yürütme Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için canla başla çalışacağız." dedi.
Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şubat ayı işsizlik oranında, geçen yıla göre bir düşüş yaşandığını söyledi.
Geçen yıl şubat ayı işsizlik oranının yüzde 12.6 iken, bu yıl şubat ayı işsizlik oranının yüzde 10.6 olduğunu anımsatan Yıldırım, "İki puanlık bir gerileme var. Daha da iyi olacak. Haziran ayında ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. İnşallah ilk çeyrek, ocak, şubat, mart, nisan büyümesi haziran içerisinde açıklanacak. Orada da inşallah ülkemizin, milletimizin yüzünü güldüren bir sonuç bekliyoruz." diye konuştu.
Yıldırım, 24 Haziran'ın tarihi bir seçim olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Seçimin en önemli özelliği, artık idaredeki vesayet kalıntıları tamamen ortadan kalkmış oluyor. 24 Haziran'da önümüze bir cumhurbaşkanlığı için sandık konacak bir de milletvekilleri için sandık konacak. Öyle ben vekilleri seçeyim, Ankara'ya göndereyim, orada vekiller aralarında toplansınlar hükümet kursunlar meselesi yok. Çünkü orada katakulli çok oluyor. Vatandaş bunu gördü, yıllardır tecrübe ederek gördü. Artık 'yeter' dedi, 'söz de benim karar da benim, kimi seçeceğime ben karar veririm' diyor. İnşallah yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz, 24 Haziran'da. Bu ilki de Türkiye'ye yaşatacağız."
Bu seçimin başka bir özelliğinin daha olduğunu dile getiren Yıldırım, bu seçim ve bundan sonraki seçimlerde artık güçlü iktidar, sürekli istikrar dönemi başlayacağını kaydetti.
İktidar olmak isteyenlerin, milletin yüzde 50'den fazla oyunu almak zorunda olduğunun altını çizen Yıldırım, yüzde 50'den fazla oy alamayanın iktidar olamayacağını belirtti.
Yıldırım, Meclisin daha güçlü hale geleceğini vurgulayarak, "Bugünlerde bir dedikodu yayıyorlar. Milletim de bunu bilsin. 'Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi önemli değil.' Gerisi çok önemli. Meclis de bu dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar önemli hale geliyor. Çünkü Meclis güçlü olunca yürütmenin ihtiyacı olan kanunları yapacak, onun önünü açacak. Hep birlikte yasamayla yürütme Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için canla başla çalışacağız. Bu kutlu yürüyüş gücünü her daim milletten almıştır." ifadelerini kullandı.
Türkiye davasında görev alan yol arkadaşlarına teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Her bir arkadaşımız AK Parti siyaset felsefesine yakışan bir şekilde bugüne kadar hizmet etti, hizmet etmeye devam ediyor. Yeni bir seçim döneminde yine bütün yol arkadaşlarımızın ilk günkü heyecanla yollara düşeceğini, haklı davamızı anlatacağını biliyorum. Bütün arkadaşlarımız gitmedik şehir, kasaba, köy, mezra, çalmadık kapı bırakmayacak. Derdimizi, davamızı, hayallerimizi aziz milletimize bir kez daha anlatacağız. Bütün teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, kol kola uyum içinde seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Daha yapacak çok işimiz var, gidecek çok yolumuz var."
(Bitti)
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