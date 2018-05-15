AK Parti TBMM Grup Toplantısı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde bir dedikodu yayıyorlar. Milletim de bunu bilsin. 'Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi önemli değil.' Gerisi çok önemli. Meclis de bu dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar önemli hale geliyor. Çünkü Meclis güçlü olunca yürütmenin ihtiyacı olan kanunları yapacak, onun önünü açacak. Hep birlikte yasamayla yürütme Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için canla başla çalışacağız." dedi.

Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şubat ayı işsizlik oranında, geçen yıla göre bir düşüş yaşandığını söyledi.

Geçen yıl şubat ayı işsizlik oranının yüzde 12.6 iken, bu yıl şubat ayı işsizlik oranının yüzde 10.6 olduğunu anımsatan Yıldırım, "İki puanlık bir gerileme var. Daha da iyi olacak. Haziran ayında ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. İnşallah ilk çeyrek, ocak, şubat, mart, nisan büyümesi haziran içerisinde açıklanacak. Orada da inşallah ülkemizin, milletimizin yüzünü güldüren bir sonuç bekliyoruz." diye konuştu.