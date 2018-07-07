AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz Mecliste AK Parti'yi yine birinci parti yapmış, zafer elde etmesini sağlamış ama hedefinin de gerisinde bırakmıştır. Milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz." dedi. Erdoğan, Meclise gelişinde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından askeri törenle karşılandı. Daha sonra partisin grup toplantı salonunu geçen Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına, bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak 27. Dönem milletvekillerini tebrik ederek başlayan Erdoğan, yeni dönemin ilk AK Parti Grup Toplantısı'nın parti ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, 24 Haziran'da AK Parti listelerinden milletvekili seçilen 295 kişinin her birini ayrıca tebrik ederek, "Milletvekillerimize önümüzdeki 5 yıl boyunca bu kutlu çatı altında yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. 23 Nisan 1923'ten beri Meclis çatısı altında görev yapmış tüm milletvekillerini saygıyla, hürmetle yad ediyorum. Kurulduğu günden bugüne kadar AK Parti Grubunda görev almış tüm arkadaşlarımıza, onlarla birlikte çalışan tüm kardeşlerimize ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetler için şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Salonda bulunan milletvekillerine "Hizmet yarışında bayrağı bu defa sizler devraldınız." diye seslenen Erdoğan, şöyle devam etti: "İçinizde daha öce bu sıralarda oturmuş olanlar var, ilk defa bu görevi üstlenenler var. Karşımdaki manzarayı tecrübeyle yeniliğin, birikimle azmin, metanetle heyecanın mükemmel bir sentezi olarak görüyorum. Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine, kabiliyetine, çalışkanlığına, üretkenliğine, mücadeleciliğine ve sadakatine ihtiyacımız var. Bunun için tek bir anımızı bile boşa geçirmeye hakkımız yok. Hep birlikte çok çalışacak ve milletimizin teveccühüne layık olmaya gayret edeceğiz. Rabbim bizi milletimize mahcup etmesin." - "Milletimiz öyle mesajlar verir ki hayran olmamak mümkün değildir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili seçimlerinde yurt dışı ve gümrükler dahil aldıkları 21 milyon 338 bin 693 geçerli oy ile yüzde 42,56'lık bir oran elde ettiklerini hatırlattı. Teveccühünü Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan her vatandaşa ayrı ayrı teşekkürlerini ileten Erdoğan, şunları söyledi:

"Mecliste bu dönemde sayısı 600'e çıkan milletvekili koltuklarının yüzde 49'unu elde ederek, çoğunluğu sağlayamasak da en büyük grup durumundayız. Cumhur İttifakı olarak baktığımızda ise toplam 344 milletvekili sayısıyla MHP ile Mecliste yüzde 57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Tabii biz, 7 Haziran 2015 hariç Mecliste hep tek başımıza çoğunluğa sahip olarak yasama faaliyetlerini yürütmüş bir partiyiz. Bu seçimlerde gerek oy oranı gerek milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha çok çalışmamız, daha çok gayret göstermemiz gerektiğine işaret ediyor. Bizim milletimiz, dünyada eşine ender rastlanır bir ferasetle, sezgiyle öyle mesajlar verir ki hayran olmamak mümkün değildir. Seçimlerin sonuçlarını bu yaklaşımla okumamız gerekiyor." - "Şimdi yapmamız gereken, yine milletimize bakmak" Önlerindeki tabloya işaret eden Erdoğan, "Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 26 milyon 330 bin 823 geçerli oy ve yüzde 52,56 oy oranıyla en yakın rakibimizin 11 milyon üzerinde bir farkla bize teveccüh göstermiştir. Buna karşılık milletimiz Mecliste AK Parti'yi yine birinci parti yapmış, zafer elde etmesini sağlamış ama hedefinin de gerisinde bırakmıştır. Milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz." diye konuştu.