AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kabine toplantısının, Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından gerçekleştirileceğini bildirdi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM'nin, dualı bir Meclis olduğunu vurguladı. "İstiklal harbine başlarken dualarla, salavatlarla, Kuran-ı Kerim'le açılan bu Meclis, o dönemde çatışmaların tüm şiddetiyle sürdüğü dönemde dahi faaliyetlerini sürdürmüştür." diyen Erdoğan, "Her ne kadar 1960 ve 1980 darbelerinde dağıtılmış olsa da Meclisimizin her zaman milletimizin umudu olmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Hatta 15 Temmuz'da bu Meclis cesaretiyle ve dirayetiyle adeta tarih yazmıştır. Savaş uçakları tarafından bombalanıp, helikopterler tarafından taranıp, tanklar tarafından taciz edilirken dahi içeride darbecilere meydan okuyan bu Gazi Meclisi ne kadar güçlü tutarsak, millet ve devlet olarak geleceğimize o derece güvenle bakarız." ifadesini kullandı. Türkiye'yi, milli iradenin tecelligahı olan Meclisle iş birliği içinde geliştireceklerini ve hedeflerine ulaştıracaklarını belirten Erdoğan, "İnşallah cuma günü, Allah nasip ederse, ilk toplantımızı yapmadan önce Hacı Bayram'a cuma için gideceğiz. Hacı Bayram'dan sonra dualarımızı yapacağız ve ondan sonra da ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

-"TBMM ve AK Parti Grubuna önemli görevler düşüyor" Yeni yönetim sisteminin ne getirdiğini anlamayan veya anlamak istemediği için Meclisi tahkir ve tahrik etmeye çalışanların, aslında demokrasiye olan inançsızlığını çok açık ortaya koyduklarının altını çizen Erdoğan, çünkü demokrasilerde yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olduğunu; yürütme görevinin dün Başbakan bugün Cumhurbaşkanı tarafından ifa edilecek olmasının, demokrasiye aykırı hiçbir yanının bulunmadığını bildirdi. Erdoğan, "Tam tersine biz yeni sistemle, Meclisi, yürütmenin tasallutundan kurtarıp, gerçek anlamda bağımsızlığına kavuşturduk. 27. Dönem Meclisinin milletvekilleri belki her zamankinden daha çok ama aynı zamanda her zamankinden daha etkili, daha yetkili bir şekilde görevlerini yapacaklardır." dedi. Yeni yönetim sisteminde TBMM ve AK Parti Grubuna çok önemli görevler düştüğünü ifade eden Erdoğan, "Her şeyden önce kanun çıkarma görevi, artık hükümet tasarısı da olmayacağı için tamamen milletvekillerine, yani sizlere ait bir yetkidir, bunu da özellikle bilmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı sadece bütçe tasarısını Meclise sunacaktır, bunu kanunlaştırma görevi yine milletvekillerinin takdirindedir." diye konuştu.