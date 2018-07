AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Erdoğan, her şeyden önce terör örgütleriyle mücadelenin amansız şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

"Bölgede uzun süredir terör örgütüne destek veren güçlerin, Türkiye'nin bu kararlılığını anladığını ve uzlaşma yollarını aradıklarını görüyoruz. Yakında bu konuda da önemli gelişmeler bekliyoruz. Bölücü terör örgütü sahada köşeye sıkıştıkça siyasi alandaki manevralarla ve sivilleri hedef alan vahşetiyle kendine alan açmaya çalışıyor. Kendi güdümündeki siyasi partiyi her alanda güçlü tutmak bölücü örgütün en önemli hedefidir. Ana muhalefet partisi, bölücü terör örgütünün bu siyasi manevrasına bize göre meşruiyeti sorunlu olan bir partiyi tam anlamıyla taşıma oylarla Meclise sokarak bir anlamda destek vermiştir.

"Yapısal sorunları reformlarla çözerek, kasıtlı olarak kurulan tuzakları birer birer bozarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız." ifadesini kullanan Erdoğan, millete verdikleri bu sözü tutmak için bu yola baş koyduklarını söyledi.

\

- "Çok daha ileri bir seviyeye ulaşacağız"

Siyasi bağımsızlığın, savunma sanayisini geliştirmenin yanı sıra ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini çok iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "Dün IMF ile yolları ayırarak bu konuda önemli bir adım attık. İnşallah bu dönemde cari açık, enflasyon, faiz başta olmak üzere ekonomideki yapısal sorunlarımızı çözerek, çok daha ileri bir seviyeye ulaşacağız. Üretimi, ihracatı ve istihdamı arttırmak için gereken her tedbiri alacak, her uygulamayı devreye sokacağız." diye konuştu.

Aynı şekilde Avrupa Birliği ile ilişkileri hakkaniyete dayalı bir çizgiye oturtmak için gayret göstereceklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rusya ile ilişkilerimiz adeta katlanarak gelişiyor. Orta Asya ile ilişkilerimizde yeni bir atılım dönemindeyiz. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan ile zaten çok yakın iş birliği içindeyiz. Özbekistan ile yeni bir dönemin perdelerini açtık. Kırgızistan ile ilişkilerimiz de hassasiyetlerimize kulak verildiği sürece hızla ilerleyebilecek bir yerde duruyor. Üçüncü bin yılın yükselen yıldızı olarak kabul edilen Afrika'nın her köşesini adeta hallaç pamuğu gibi atıyoruz. Afrika'yı her düzeyde ve her fırsatta ziyaret ederek siyasi, insani ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Güney Amerika'yı yeni açılım alanımız olarak belirlemiştik.