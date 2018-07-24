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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 13:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız" - "Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve tatbiki olarak verebileceğimiz hem de TSK'nın insan gücünü, uzmanlığa dayalı hale getirebileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz" - "Türkiye'nin onda biri kadar dahi terör tehdidi altında olmayan ülkeler en küçük bir kargaşada bizdekinin on katı tedbirler uyguluyor. Böyle bir ortamda hiç kimsenin ülkemizi terörle mücadele için çıkardığı kanunlar yüzünden eleştirmeye hakkı olamaz" - "Hudutlarımız dibinde tek bir terörist kalmayana, tüm Suriyeli kardeşlerimiz huzur içinde evlerine dönene kadar bu ülkedeki operasyonlarımız devam edecektir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından, Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacaklarını belirterek, "Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve tatbiki olarak verebileceğimiz hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücünü, uzmanlığa dayalı hale getirebileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, partisinin Grup Toplantısındaki konuşmasında, Atina yakınlarında çıkan yangına değinerek, yangında ilk açıklamalara göre 49 kişinin öldüğünü, 155 kişinin yaralandığını üzüntü ile öğrendiklerini belirtti. Erdoğan, "İhtiyaç olması halinde, her türlü yardıma hazır olduğumuzu Yunan makamlarına ilettik. Bu elim hadise dolayısıyla ülkem ve milletim adına, ölenlerin yakınları başta olmak üzere, tüm Yunan halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Seçimlerin akabinde millete verdikleri sözleri tutmak için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerine işaret eden Erdoğan, "Yemin törenimizin hemen ardından bakanlarımızı kamuoyuna açıkladık. Bakan yardımcılarının bir kısmının atamasını yaptık. Diğer üst düzey yöneticilerle ilgili çalışmalarımızı önemli ölçüde tamamladık, tamamlıyoruz. Peyderpey atamalarını da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bakanların kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırladıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Seçim sürecindeki taahhütlerimizi de kapsam dairesinde kısa vadeli programımızı hemen uygulamaya geçireceğiz. Yüz günlük program çalışmamız devam ediyor. OHAL'i kaldırmış olmamız, bu çerçevede attığımız önemli bir adımdır. Söz verdik ve sözümüzü yerine getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi 'ne aldanan olacağız ne aldatan' olacağız dedik ve bu gerçeği, uygulamaya bir kez daha geçirmiş olduk."

Başkan Erdoğan, terörle mücadelede ihtiyaç duyulan yeni düzenlemelerin Meclis tatile girmeden hayata geçeceğini belirterek, aynı şekilde bedelli askerlikle ilgili kanunun da bu hafta Meclisten geçeceğini, o konuda da verdikleri sözü tutmuş olacaklarını söyledi.

-"Bu millet asker bir millettir"

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde, biz yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu durum, askerlik meselesini yeni ve daha köklü anlayışla ele almamız gerektiğini gösteriyor. Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız.

Türkiye'nin yürüttüğü mücadeleleri, sınırlarımız içinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonları yükümlüler eliyle yapma imkanımızın kalmadığı açıktır. Bununla birlikte milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir ve onun ruhundaki o hassasiyeti o inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve tatbiki olarak verebileceğimiz hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücünü, uzmanlığa dayalı hale getirebileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz."

-"Valilere ilave imkanlar sağlanıyor"

Terörle mücadele kanununda yapacakları değişiklerde OHAL sonrasında güvenlik güçlerine ve valilere ilave imkanlar sağlayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Böylece terörle mücadelenin herhangi bir zafiyete uğramadan devam etmesini hedefliyoruz. Ayrıca ihtiyaç duyulan her zaman ülke genelinde veya belirli yerlerde OHAL ilan etme yetkimiz vardır. Türkiye'nin onda biri kadar dahi terör tehdidi altında olmayan ülkeler en küçük bir kargaşada bizdekinin on katı tedbirler uyguluyor. Böyle bir ortamda hiç kimsenin ülkemizi terörle mücadele için çıkardığı kanunlar yüzünden eleştirmeye hakkı olamaz. Bizim için önemli olan kimin ne dediği gibi ülkemizin ve milletimizin neye ihtiyacı olduğudur. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

-"Gerçek dostlarımız yanımızda olanlardır"

Erdoğan, güvenlik güçlerinin bir süredir sınırların içinde ve dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonların doğru yolda ilerlediklerinin en büyük ispatı olduğuna dikkati çekti. Başkan Erdoğan, "Ülkemizi tehdit eden terör örgütlerinin yeni merkezi haline dönüşen Suriye'yi adım adım güvenli hale getiriyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla yaklaşık 4 bin kilometrekare alanı Suriyeli kardeşlerimizin güvenle yaşayabilecekleri hale getirdik." ifadesini kullandı.

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Münbiç'te yeni bir dönemi açtıklarına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde diğer bölgeler içinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hudutlarımızın dibinde tek bir terörist kalmayana, tüm Suriyeli kardeşlerimiz huzur içinde evlerine dönene kadar bu ülkedeki operasyonlarımız devam edecektir. Devletimiz ve milletimiz için beka meselemiz olarak gördüğümüz bu konuda hiç kimse bize engel olamaz. Gerçek dostlarımız bu mücadelemizde yanımızda olanlardır Türkiye'ye yönelik böylesine büyük ve açık bir tehdide rağmen teröristlerin yanlarında yer alanları da asla unutmayacağımız belirtmek isterim."

(Sürecek)

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